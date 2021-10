Smer-SD pracuje na návrhu zákona o ochrane pôdneho a lesného fondu

Bratislava 20. októbra (TASR) – Opozičný Smer-SD pracuje na návrhu ústavného zákona o ochrane pôdneho a lesného fondu Slovenskej republiky. Malo by sa ním zamedziť špekulatívnym nákupom slovenskej pôdy a lesov zo strany zahraničných investorov. TASR o tom informoval hovorca Smeru-SD Ján Mažgút.



Koalícia taktiež prichádza s ústavnou ochranou pôdy, pričom chcú vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá by mala pripraviť legislatívu. "Už teraz sa postavila strana SaS proti, a to ani nevideli kompletný návrh. Opäť sme svedkami názorových a hodnotových rozkolov v koalícii," komentoval člen Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a podpredseda Smeru-SD Richard Takáč.



Návrh ústavného zákona má nadväzovať na právnu úpravu z roku 2014. "Pripravovaný návrh ústavného zákona o ochrane pôdneho a lesného fondu chceme predložiť už na novembrovej parlamentnej schôdzi. Uvidíme, aký postoj zaujmú koaličné strany OĽANO a SaS. Najmä Sulíkovi liberáli, ktorí sa už dnes vyjadrujú, že najlepším riešením je slovenská pôda v rukách súkromníkov," dodal Takáč.



Predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina) v utorok (19. 10.) predložil ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuelovi Vlčanovi (nominant OĽANO) návrh na rozšírenie ústavnej ochrany pôdy. Podľa Karahutu ide o skĺbenie všetkých zásadných spoločenských požiadaviek a potrieb v oblasti ochrany slovenskej pôdy. Lídri koaličných strán sa tiež dohodli na vytvorení osobitnej pracovnej skupiny, ktorá bude pracovať s predloženým návrhom. "Som rád, že môžeme posúdiť odovzdaný návrh ústavnej zmeny z dielne Sme rodina. Verím, že sa v krátkom čase dohodneme na zákonnej zmene, aby sme do budúcnosti zabezpečili, že slovenská pôda zostane pod kontrolou Slovenskej republiky a občanov," konštatoval Vlčan.