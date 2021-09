Smer-SD predkladá návrh na mimoriadnu schôdzu o verejných financiách

Bratislava 23. septembra (TASR) – Opozičný Smer-SD predkladá návrh na zvolanie ďalšej mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR, tentoraz ku konsolidácii verejných financií. Oznámil to vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda strany Robert Fico, ktorý skonštatoval, že verejné financie sú v "totálnom rozklade".



Fico podotkol, že verejné financie sú na tom aj podľa medzinárodných inštitúcií najhoršie v rámci Európskej únie (EÚ). "Máme zlé ekonomické ukazovatele, zlé sociálne ukazovatele. Vláda prudko zvýšila deficit, prudko zvýšila verejný dlh a my sa pýtame, čo s tým ide urobiť v roku 2022," vyhlásil. Na mimoriadnej schôdzi chcú žiadať vládu, aby sa postavila čelom k "rozvráteniu" verejných financií a aby predložila plán na ich stabilizáciu.



Poslanec Ladislav Kamenický (Smer-SD) priblížil, že vláda v súčasnosti hovorí o tom, že konsolidovať bude až v roku 2023. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) však podľa neho tvrdí, že verejné financie sú v takom zlom stave, že konsolidovať treba okamžite, už od roku 2022. Zdôraznil, že vláda prekročila všetky limity tzv. zákona o dlhovej brzde.



Smer-SD tento týždeň už podal dva návrhy na zvolanie mimoriadnej schôdze, a to k zvyšovaniu cien energií a k zdražovaniu potravín. Strana sa pokúšala zaradiť tieto body na aktuálnu schôdzu, ich návrhy však neprešli. Avizovala preto, že ich predložia v podobe mimoriadnych schôdzí. Fico priblížil, že návrh na štvrtú mimoriadnu schôdzu, ktorá sa má venovať zdravotníckym témam, má predložiť nezaradený poslanec Tomáš Taraba.