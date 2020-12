SMER: Pri nákupe antigénových testov zarobila trnavská firma milióny

Bratislava 7. decembra (TASR) - Trnavská firma Eurolab Lambda pri nákupe antigénových testov pre štát zarobila "milióny" eur, nie "stotisíce" eur, ako tvrdil jej štatutárny zástupca. Uviedli to na tlačovej besede predstavitelia opozičnej strany Smer-SD po pondelkovom poslaneckom prieskume na finančnej správe.



Cieľom poslaneckého prieskumu bolo podľa exministra financií Ladislava Kamenického zistiť, či je pravdou to, čo tvrdí firma. "Musím povedať, že pán Krajčovič (konateľ firmy, pozn. TASR) vo svojich vyhláseniach klamal, lebo na testoch sa zarobili milióny eur. Nebudem konkretizovať, koľko to bolo," spresnil Kamenický s odkazom na daňové a colné tajomstvo.



Predseda Smeru-SD Robert Fico a Kamenický 23. novembra informovali, že absolvovali stretnutie s (vtedajšou) prezidentkou finančnej správy Danielou Klučkovou. Témou novembrového stretnutia bolo preclenie antigénových testov spoločnosťou Eurolab Lambda.



Predseda strany Smer-SD 16. novembra upozornil, že zmluva na nákup antigénových testov, ktoré sa použili pri celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19, medzi Správou štátnych rezerv (SŠHR) SR a trnavskou firmou Eurolab Lambda je nezákonná, pretože v čase podpisu prvej zmluvy mala spoločnosť dlh voči Sociálnej poisťovni. Firma podľa Fica uspela aj napriek tomu, že jej ponuka nebola najlacnejšia a existujú jasné prepojenia na vládne OĽANO, SaS a Sme rodina.



"Firma Eurolab Lambda hrubo porušila zákon o verejnom obstarávaní. Spoločnosť mala dlžobu v Sociálnej poisťovni a nemohla byť vo verejnej súťaži. Klamala však, že dlh voči poisťovni nemá," skonštatoval Fico s tým, že za takýchto podmienok nemohlo dôjsť k podpisu kontraktu so SŠHR. Šéf Smeru-SD zároveň upozornil, že ide o malú trnavskú firmu a pri obstarávaní uspela, aj keď nedala najlepšiu ponuku. "Firma má aj jasné prepojenie na vládnych politikov," tvrdil v novembri Fico.