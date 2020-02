SMER-SD SĽUBUJE 13. DÔCHODOK, AK BUDE SÚČASŤOU NOVEJ VLÁDY

Bratislava 4. februára (TASR) – Dôchodcovia by mali ku koncu roka 2020 dostať 13. dôchodok. Mal by byť vo výške súčasného priemerného dôchodku, teda 460 eur, predčasní dôchodcovia by mali dostať 433 eur. Sľubuje to koaličný Smer-SD, ktorý deklaruje, že ak bude súčasťou novej vlády, toto opatrenie bude jednou z podmienok účasti vo vládnej koalícii. Trinásty dôchodok majú dostávať v priemernej výške dôchodku aj poberatelia iných typov dôchodkov.