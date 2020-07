Smer-SD: SR dostane z dvoch nástrojov EÚ len 13,5 miliardy eur

Bratislava 22. júla (TASR) - Namiesto vládou deklarovaných 43,8 miliardy eur dostane Slovensko v rokoch 2021 až 2027 z dvoch finančných nástrojov Európskej únie (EÚ) v čistom vyjadrení okolo 13,5 miliardy eur. Tvrdí to strana Smer-SD.



Premiér Igor Matovič (OĽaNO) po prílete z rokovaní v Bruseli vyčíslil, že Slovensko bude mať k dispozícii z doterajšieho programového obdobia nevyčerpaných osem miliárd eur, z balíka fondu obnovy 7,5 miliardy eur a zo sedemročného rozpočtu EÚ na roky 2021 - 2027 dostane štát 18,6 miliardy eur. Z fondu obnovy ešte môže Slovensko čerpať pôžičky do výšky 6,8 miliardy eur a vlastné spolufinancovanie projektov je naplánované vo výške 2,9 miliardy eur.



Predseda Smeru-SD Robert Fico v stredu na tlačovej konferencii upozornil na to, že Slovensko dostane z rozpočtu EÚ 18,4 miliardy eur, ale musí doň aj zaplatiť približne 7,9 miliardy eur. Z fondu obnovy má podľa neho štát získať približne 7,5 miliardy eur, ale v tomto prípade je nutné počítať s tým, že Slovensko musí zaplatiť 5,1 miliardy eur. "Veľmi by som privítal, keby Slovensko dostalo 43,8 miliardy eur na roky 2021 - 2027 z rozpočtu EÚ a nového finančného nástroja. Ale toto sú bludy, to je neseriózne. Slovensko v rokoch 2021 až 2027 z dvoch finančných nástrojov dostane v čistom okolo 13 miliárd eur," vyhlásil Fico. Vládnej koalícii odporúča, aby "začala makať". "Nech robí dobré projekty. Nech pripraví plán obnovy krajiny, čo chce s peniazmi robiť, ako ich chce míňať. Veď oni sa ani nedohodli na pláne. Nech si vyriešia personálny problém v koalícii," adresoval vládnej koalícii Fico.



Podpredseda strany Ladislav Kamenický skonštatoval, že "štát sa nachádza v rukách amatérov". "Problémom Slovenska je nekompetentnosť Igora Matoviča a jeho vlády. Do sumy sa zarátavajú rôzne veci," tvrdí Kamenický. Vládu tiež kritizuje za pomalú pomoc firmám v čase koronakrízy.