Smer-SD: Vláda by mala predložiť plán riešenia rastúcich cien energií

Bratislava 17. augusta (TASR) - Vláda by mala predložiť plán, čo urobí s rastúcimi cenami energií pre rok 2022. Uviedol to na brífingu predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico.



"Žiadame vládu SR, aby predložila jasný plán, čo ide robiť s tým, aby zabránila, že dôjde k prudkému zdražovaniu cien elektriny a plynu pre domácnosti v roku 2022," priblížil Fico.



Poznamenal, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) už oznámil, že referenčnou cenou pre výpočet ceny elektriny pre domácnosti bude priemerná cena elektriny na trhoch, ktorá sa vyšplhala na úroveň 61 eur za megawatt (MW). "Keď to porovnáme s rokom 2020, predstavuje to nárast o 15 až 16 eur. Pamätáme si časy, keď referenčnou bola cena 30 až 40 eur za MW. Pripúšťame, že sú tu rôzne okolnosti medzinárodné, trhové, ktoré tlačia na rast ceny elektriny," podčiarkol.



"Rovnako pripomíname vláde SR, že cena elektriny, ktorú platia domácnosti, je zložená z viacerých položiek. Cena 61 eur predstavuje len 40 % z celkovej sumy elektriny. S ďalšími 60 % ceny môže vláda veľmi aktívne pracovať a pripravovať sa na to, aby spolu s ÚRSO zabezpečila, že cena elektriny nepôjde (razantne) hore. Predpoklad skoku cien elektrickej energie je o 15 až 20 % v roku 2022. Mimoriadne nepriaznivo sa vyvíja aj cena plynu, u ktorého môžeme v prípade domácností očakávať v cene prudký nárast. Ak pôjde hore plyn, elektrina, pôjde hore všetko," zdôraznil Fico.



Predseda Smeru-SD tiež upozornil, že Slovensko môže prísť pre projekt Nord Stream 2 o významné príjmy za tranzit plynu z Ruska cez Ukrajinu do západnej Európy. "Vláda, pýtame sa vás, aké opatrenia ste prijali, aby bol zabezpečený tok plynu aj cez územie SR. Hovoríme o miliardách eur príjmov, ktoré má SR z tranzitu plynu. Čo keď nám povedia, že cez náš plynovod pôjde len plyn určený pre našu domácu spotrebu," dodal Fico.