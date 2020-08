Smer-SD:Vláda koná proti občanom, zasahuje do kvality sociálneho štátu

Bratislava 27. augusta (TASR) - Vláda koná proti občanom Slovenska a ľudia sú svedkami zásahu do kvality sociálneho štátu. Presvedčený je o tom opozičný Smer-SD. Strana tak reagovala na vládou prijaté zmeny v prípade 13. dôchodku a minimálnej mzdy. Strana Smer-SD bude mať preto v sobotu (29. 8.) mimoriadne predsedníctvo v Banskej Bystrici, na ktorom bude rokovať o predloží návrhu na odvolanie ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina).



"Včera (26. 8.) bola čierna streda, boli sme svedkami obrovského zásahu do kvality sociálneho štátu," vyhlásil vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda Smeru-SD Robert Fico, ktorý kritizoval ministra Krajniaka aj za konanie voči odborárom, ktorí odišli tento týždeň predčasne z rokovania tripartity pre individuálne rokovanie Krajniaka so zamestnávateľmi o minimálnej mzde.



Smer-SD odmieta zmeny pri 13. dôchodku, ktorý má byť po novom štátnou sociálnou dávkou. "Vláda má podľa platného zákona povinnosť vyplatiť napríklad každému starobnému dôchodcovi 462 eur. Namiesto tohto však vláda prišla a povedala, že bude vyplácať 13. dôchodok inak. To, čo schválila vláda, je zrušenie 13. dôchodku a vyplatenie štandardného vianočného príspevku. Je to v príkrom rozpore so zákonom, ktorý sme schválili vo februári 2020," povedal Fico.



Vládna koalícia podľa Fica ide okradnúť každého dôchodcu o 160 až 410 eur a naraz bolo konaním vlády oklamaných celkovo dva milióny ľudí. "Hovoríme o všetkých dôchodcoch, k tomu prirátajme ľudí, ktorých sa dotýka minimálna mzda, a žiakov škôl, ktorým zobrali obedy zadarmo," vyhlásil Fico.



Strana tiež kritizuje zmeny pri minimálnej mzde, kde sa okrem iného upravuje automat na jej zvýšenie v prípade nedohody sociálnych partnerov. "Nerešpektuje sa platný zákon z roku 2019. Toto sú veci, ktoré sú pre nás nevídané. Smer-SD je sociálne orientovaná strana," upozornil Fico. Predsedníctvo Smeru-SD bude cez víkend rokovať, aby bol do parlamentu predložený návrh na odvolanie Krajniaka. "Namiesto toho, aby pomáhali ľuďom, tak ešte idú aj po ľuďoch a robia im na dennej báze zle," dodal v súvislosti s prijímanými zmenami súčasnou vládou Fico.



Krajniak v stredu po rokovaní vyhlásil, že v prípade 13. dôchodku ide o najvyššiu sumu, ktorá bola vyplatená celkovo na mimoriadny dôchodok. Rovnako aj v prípade minimálnej mzdy tvrdí, že ide o výraznejšie zvýšenie. "My sme zvýšili minimálnu mzdu hneď v prvom roku našej vlády, napriek ekonomickej kríze, o 43 eur. Počas ôsmich rokov vlády Smeru-SD zvyšovali minimálnu mzdu v priemere o 32 eur," tvrdí Krajniak s tým, že pri nižšom raste v minulosti v porovnaní so súčasným návrhom odborári neprotestovali.