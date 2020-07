Smer-SD: Vláda počas pandémie farmárom nepomohla

Bratislava 13. júla (TASR) - Súčasná vláda počas pandémie ochorenia COVID-19 slovenským poľnohospodárom finančne nepomohla, naopak, ide im cez Slovenský pozemkový fond (SPF) zvyšovať nájomné za prenajatú pôdu. Uviedli to na pondelkovej tlačovej besede poslanci Národnej rady (NR) SR za opozičnú stranu Smer-SD Robert Fico (predseda) a Richard Takáč.



"Vláda SR v prvom rade chce pomáhať len bankám, ruší im odvod a ide im vracať stovky miliónov eur. Na druhej strane ide poškodzovať a zvyšovať náklady pre slovenských poľnohospodárov. Aktuálne sa z úradu SPF rozposielajú dodatky k nájomným zmluvám pre poľnohospodárov na Slovensku. Ide približne o vyše 1200 subjektov, ktorým sa zvyšuje nájomné," spresnil Takáč. Iné krajiny EÚ podľa jeho slov vyčlenili počas pandémie nového koronavírusu desiatky až stovky miliónov eur na podporu svojich poľnohospodárov. "Napríklad v Maďarsku to bolo vyše 400 miliónov eur, Francúzsko vyčlenilo vyše 7 miliárd eur, na Slovensku vláda pre poľnohospodárov nevyčlenila ani euro. Na druhej strane ide slovenským poľnohospodárom zvyšovať nájomné," priblížil poslanec NR SR. Navýšenie nájomného predstavuje podľa neho niekoľko miliónov eur.



Pozemkový fond v návrhoch dodatkov zmlúv o zvýšení nájomného podľa jeho slov "tlačí poľnohospodárov do kúta" tým, že ak do 15 dní nepodpíšu navrhovaný dodatok, tak SPF odstúpi od nájomnej zmluvy s nimi. "SPF a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR mení tak poľnohospodárom pravidlá počas roka, a to ešte počas takého roka, keď sme boli zasiahnutí pandémiou koronavírusu," podčiarkol.



"Chcem z tohto miesta vyzvať ministra pôdohospodárstva pána (Jána) Mičovského (OĽaNO), aby v tejto veci rázne zakročil a zastavil rozposielanie spomínaných dodatkov pre poľnohospodárov na Slovensku. Mal by tak zamedziť, aby sa zvyšovali náklady pre poľnohospodárov, ktorí aj v čase pandémie zabezpečovali pre náš stôl kvalitné poľnohospodárske a potravinárske produkty," dodal Takáč.