Smer-SD: Vláda už dva roky systematicky berie ľuďom sociálne benefity

Bratislava 1. apríla (TASR) - Sú to už dva roky, čo vláda systematicky berie ľuďom sociálne benefity a z chudobných robí ešte chudobnejších. A to aj napriek tomu, že sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala životnú úroveň Slovákov zvyšovať. Zatiaľ však neurobila ani jediné opatrenie, ktoré by k tomu smerovalo. Uviedol to pri hodnotení uplynulých dvoch rokov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR jeho bývalý šéf a opozičný poslanec Ján Richter (Smer-SD).



Vláda od začiatku podľa neho ľuďom iba berie, dokonca aj to, za čo ešte z opozičných lavíc časť súčasnej koalície "zdvihla ruku". Predvolebné sľuby, že sociálne opatrenia sa rušiť nebudú, veľmi rýchlo podľa poslanca zapadli prachom. Pripomenul, že seniorom zrušili 13. dôchodok a zmrazili minimálne penzie, pracujúcim znížili minimálnu mzdu, zmrazili príplatky za prácu v noci a cez víkend, rodinám zobrali obedy zadarmo, zrušili garantovaný vek odchodu do dôchodku vo veku 64 rokov. "To je iba časť výhod, ktoré stihli títo amatéri vziať Slovákom za dva roky," podčiarkol.



Upozornil, že pomôcť seniorom, rodinám, zdravotne znevýhodneným, nezamestnaným či ľuďom v núdzi sa vláda nechystá ani teraz, v časoch enormného zdražovania potravín, energií, bývania aj základných služieb. Dlhé týždne podľa neho ignoruje volania zástupcov týchto skupín po pomoci, pre ňu je totiž sociálny dialóg od začiatku na poslednom mieste. "Ministri a premiér sa nepotrebujú radiť s odborármi, zamestnávateľmi, samosprávami a rôznymi združeniami, ktoré bojujú za lepší život občanov. Oni totiž sami najlepšie vedia, čo naša krajina potrebuje, a tak to potom aj vyzerá," zdôraznil Richter.



"Dva roky sme svedkami neustálych koaličných hádok, po roku sme dokonca zažili rošádu na premiérskom poste, ktorá nič nezmenila. Ľuďom sa neštítili nadávať do dezolátov, deliť ich na očkovaných a neočkovaných a vyvolávať v spoločnosti strach a obavy. Ich riadenie štátu je neustály chaos, lži im nie sú cudzie a pokus-omyl je ich pracovnou metódou. V parlamente je bežnou praxou, že koaliční poslanci po ministroch aj sebe donekonečna opravujú zle napísané zákony a absolútne ich netrápi, že ich ´výmysly´ často nie sú v súlade s ústavnými právami. Veď čo by sme aj od týchto amatérov čakali," podotkol exminister.



Vláda za uplynulé dva roky podľa poslanca zlyhala vo všetkom, do čoho sa pustila. Nezvláda pandémiu, nepomáha ľuďom v časoch enormného zdražovania, namiesto zvyšovania životnej úrovne robí presný opak a stále len hľadá výhovorky, ako sa čo nedá. "Takúto vládu treba čo najskôr poslať do zabudnutia, kým z našej krajiny neurobí antisociálny štát, ktorý nemyslí na ľudí," dodal Richter.