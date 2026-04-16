Smer-SD: Za súčasný chaos v ekonomike je zodpovedná opozícia
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Najväčšia koaličná strana Smer-SD odmietla kritiku opozičnej SaS, podľa ktorej zlé podnikateľské prostredie a nepodarená konsolidácia verejných financií vyháňa firmy zo Slovenska. Posledný prípad je postupný presun výroby z trnavskej fabriky Figaro do českého Rohatca. Podľa poslancov Smeru-SD je na vine terajšia opozícia, ktorá v roku 2023 odovzdala vládu s najhoršími verejnými financiami z EÚ.
„Na začiatok by som chcel povedať, že dnes najviac vykrikujú ľudia ako (Branislav) Gröhling alebo ako pán (Marián) Viskupič (obaja SaS), ktorý bol predsedom v predchádzajúcej vláde výboru pre rozpočet a financie. Spôsobili tento chaos v prvom rade oni. Oni dnes zahmlievajú svoje problémy a snažia sa navnadiť dojem, že táto vláda spôsobuje všetok ten chaos,“ povedal poslanec Smeru-SD Daniel Karas.
Vláda sa podľa Karasa usiluje v súčasnosti tento stav napraviť a dať ekonomiku do poriadku. Ako príklad úspechu súčasnej vlády Karas uviedol porovnanie potravinovej inflácie za rok 2025, ktorá bola bez zarátania sladených nápojov na úrovni 1,7 % a zároveň štvrtá najnižšia v EÚ. Toto číslo dal do porovnania s potravinovou infláciou atakujúcou 20 % v roku 2022, keď doznievala pandémia ochorenia COVID-19 a začala sa vojna na Ukrajine. Priemerná hodnota celkovej inflácie za rok 2025 bola 4 %.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) dodal, že nezamestnanosť na Slovensku stále atakuje historicky najnižšie hranice a na trhu je vysoký počet voľných pracovných pozícií. Odchod firiem Gašpar prisudzuje vysokým cenám energií, ktoré sú podľa neho výsledkom Green Dealu. Cena elektriny pre Slovensko bola vo štvrtok na pražskej burze 104,81 eura za megawatthodinu (MWh), v Česku to bolo o deväť eur menej, v Poľsku 102,14 eura/MWh, no v susednom Maďarsku je to 107,98 eura/MWh. Výrazne nižšie, približne polovičné, sú ceny elektriny napríklad vo Francúzsku alebo v Španielsku.
