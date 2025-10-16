Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 16. október 2025Meniny má Vladimíra
< sekcia Ekonomika

Smer-SD: Zákaz dovozu energetických surovín z Ruska je ohrozením

.
Na snímke zľava premiér SR Robert Fico (Smer-SD) a predseda poslaneckého Smeru-SD Ján Richter (vpravo) počas tlačovej konferencie k vládnej novele Ústavy SR na pôde Národnej rady (NR) SR v Bratislave vo štvrtok 25. septembra 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

EP v správe pre médiá spresnil, že návrh tejto legislatívy má chrániť záujmy Únie pred zneužívaním dodávok energie Ruskou federáciou.

Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - Návrh na úplný zákaz dovozu ruského plynu, ropy, jadra a ich produktov už od 1. januára 2026 predstavuje existenčné ohrozenie nielen pre Slovensko a Maďarsko, ale aj pre konkurencieschopnosť Európskej únie (EÚ) ako celku. Informovala o tom vo štvrtok koaličná strana Smer-SD.

Preto v spolupráci s maďarskými europoslancami z frakcie Patrioti posielame list komisárovi pre energetiku Danovi Jorgensenovi, v ktorom ho žiadame, aby na rozdiel od progresívcov prejavil aspoň štipku zdravého rozumu a zmyslu pre ekonomickú realitu,“ zdôraznila strana.

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z výboru pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) a výboru pre medzinárodný obchod (INTA) vo štvrtok schválili návrhy plánov na zákaz dovozu ruského plynu do členských krajín EÚ. EP v správe pre médiá spresnil, že návrh tejto legislatívy má chrániť záujmy Únie pred zneužívaním dodávok energie Ruskou federáciou.
.

Neprehliadnite

ČERŇANSKÁ: V severoamerickom pohári chceme medaily, vo svetovom top 10

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti

Slovenčina: Prečo nemáme vybrané slová po f?