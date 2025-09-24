< sekcia Ekonomika
Smer-SD žiada audit čerpania financií v orgánoch štátnej správy
Predkladatelia žiadajú vládu, aby v súvislosti s auditom zriadila medzirezortnú kontrolnú skupinu zo zástupcov všetkých dotknutých ústredných orgánov štátnej správy a ďalších subjektov.
Autor TASR
Bratislava 24. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR zvolení za stranu Smer-SD žiadajú vládu SR, aby vykonala komplexný audit čerpania finančných prostriedkov poskytnutých ústrednými orgánmi štátnej správy za obdobie rokov 2020-2024. Vyplýva to návrhu uznesenia NR SR k vykonaniu auditu a k prijatiu systémových riadiacich a kontrolných opatrení, ktoré v stredu schválil Výbor NR SR pre financie a rozpočet.
Koaliční poslanci v návrhu skonštatovali, že v období rokov 2020-2024 boli v ústredných orgánoch štátnej správy poskytované dotácie, granty a iné formy podpory, pri ktorých sa vyskytujú podozrenia na duplicitu, nehospodárnosť alebo neoprávnené čerpanie.
Predkladatelia žiadajú vládu, aby v súvislosti s auditom zriadila medzirezortnú kontrolnú skupinu zo zástupcov všetkých dotknutých ústredných orgánov štátnej správy a ďalších subjektov. Vláda by mala zároveň zverejniť súhrnné údaje o poskytnutých finančných prostriedkoch vrátane identifikácie príjemcov a výšky podpory.
Návrh poslanci odôvodnili aj informáciami z brífingu predsedu vlády SR Róberta Fica (Smer-SD), kde boli podľa nich uvedené závažné zistenia týkajúce sa čerpania dotačných resp. grantových finančných prostriedkov, poskytovaných ústrednými orgánmi štátnej správy a ďalších subjektov. Premiér v sobotu (20. 9.) uviedol, že mama predsedu Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku mala v rokoch 2020 až 2023 zneužívať verejné dotačné zdroje. Šimečka označil Ficove vyjadrenia za nechutné útočenie na jeho rodinu.
