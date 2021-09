Smer: Vláda vie podniknúť kroky na elimináciu zvyšovania cien potravín

Bratislava 22. septembra (TASR) - Opozičný Smer-SD podáva návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR o cenách potravín. Vláda vie podľa Richarda Takáča (Smer-SD) podniknúť rôzne kroky na elimináciu zvyšovania cien potravín.



Ako uviedol Takáč počas brífingu, vláda môže bojovať so zvyšovaním cien potravín napríklad vo forme zrušenia bankového odvodu, kde finančné prostriedky mohli pomôcť pri nie tak rapídnom zvyšovaní cien potravín. Ďalšími krokmi by podľa neho mohli byť zelená nafta, zvýhodňovanie sezónneho zamestnávania v rámci poľnohospodárstva a potravinárstva či zvýhodnené úvery z bánk. "Ďalšie kroky môžu byť zníženie cien elektriny, pretože aj jej ceny majú vplyv na ceny potravín či daňovo odvodové zvýhodnenie zamestnancov pracujúcich v poľnohospodárstve a v potravinárstve," pokračoval Takáč.



Strana navrhuje, aby vláda do 15. októbra predložila NR SR vecný a časový harmonogram krokov, ktoré sa majú podniknúť na elimináciu sociálnych dosahov pre slovenskú spoločnosť a jej obyvateľov. "Sme presvedčení, že vláda má dostatok mechanizmov, prostredníctvom ktorých by vedela zvyšovanie cien eliminovať," dodal Takáč.