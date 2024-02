Smereck napokon pre vážne dôvody neposilní HKM Zvolen

Zvolen 1. februára (TASR) - Americký hokejový obranca Jalen Smereck napokon nebude pôsobiť v HKM Zvolen. Klub v pondelok informoval o jeho angažovaní, no vážne zdravotné problémy v rodine mu zabránili v príchode do slovenskej extraligy. Manažér zvolenského klubu Ladislav Čierny uviedol, že vedenie HKM už pracuje na novej akvizícii.



"Veľmi sme sa na Jalena tešili, bohužiaľ, jeho presun sa náhle skomplikoval kvôli vážnym zdravotným problémom v rodine. Dnes nám potvrdil, že v momentálnom psychickom rozpoložení by Zvolenu nepomohol a definitívne ho teda v našom drese neuvidíme. Aktuálne už pracujeme na ďalšom hráčovi," poznamenal Čierny pre klubový web.



Smerecka zdobila vizitka najproduktívnejšieho obrancu zámorskej ECHL, v ktorej v prebiehajúcej sezóne nazbieral 45 bodov v 40 zápasoch.