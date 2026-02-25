< sekcia Ekonomika
EÚ uľahčila uznávanie kvalifikácií viac ako 185.000 odborníkov
Vyplýva to zo správy, ktorú v stredu zverejnila Európska komisia.
Autor TASR
Bratislava 25. februára (TASR) - Pravidlá Európskej únie o uznávaní odborných kvalifikácií umožnili v rokoch 2020 až 2024 viac ako 185.000 odborníkom uznať si kvalifikáciu v inom členskom štáte. Vyplýva to zo správy, ktorú v stredu zverejnila Európska komisia.
Podľa správy približne 140.000 z týchto odborníkov pracuje v kľúčových sektoroch, ako sú zdravotníctvo a vzdelávanie. Smernica o uznávaní odborných kvalifikácií podľa Komisie naďalej podporuje mobilitu pracovnej sily naprieč odvetviami aj úrovňami zručností a prispieva k riešeniu nedostatku pracovných síl v rámci jednotného trhu EÚ.
Komisia konštatovala, že smernica vo všeobecnosti funguje dobre a poskytuje pevný právny základ pre mobilitu odborníkov. Zároveň však upozorňuje na pretrvávajúcu administratívnu náročnosť uznávacích procesov, ktoré sú často zdĺhavé a komplikované. Problémom je najmä nerovnomerná digitalizácia a rozsiahle požiadavky na dokumentáciu.
Správa poukázala aj na možnosť rozšírenia automatického uznávania kvalifikácií na ďalšie profesie a na potrebu zefektívnenia postupov prostredníctvom cielenej reformy. Kľúčové je podľa Komisie zachovanie vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi, ktorú podporujú nástroje ako Informačný systém vnútorného trhu (IMI) a mechanizmus varovania.
Komisia zároveň zdôraznila význam digitalizácie, ktorá by mohla výrazne znížiť administratívnu záťaž pre žiadateľov aj príslušné orgány a zefektívniť celý systém uznávania kvalifikácií.
Zistenia zo správy budú podkladom pre pripravované iniciatívy v oblasti prenositeľnosti zručností vrátane iniciatívy oznámenej predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, ktorá je súčasťou pracovného programu Komisie na rok 2026. Verejná konzultácia k tejto iniciatíve je otvorená do 27. februára 2026.
