Smer–SD považuje rozmrazenie príplatkov za kľúčovú sociálnu agendu

Bratislava 28. októbra (TASR) - Opozičná strana Smer–SD považuje rozmrazenie príplatkov za prácu v noci a počas sviatkov, ktoré prešlo v Národnej rade ((NR) SR do druhého čítania, za kľúčovú sociálnu agendu.



Ako ďalej uviedol tlačový odbor strany, Smer-SD cez návrh svojich poslancov v NR SR Martina Nemkyho a Borisa Suska presadil v prvom čítaní rozmrazenie príplatkov za prácu v noci, počas víkendov a sviatkov, ktorých rast zastavila súčasná vláda. Návrh získal v NR SR širokú politickú podporu, poznamenala v stanovisku strana.



Smer-SD je prekvapený informáciami, podľa ktorých mala prezidentka Konfederácie odborových zväzov SR (Monika Uhlerová, pozn. TASR) pri konsenze sociálnych partnerov na zvýšení minimálnej mzdy pre rok 2023 urobiť dohodu so zamestnávateľmi, aby sa tieto príplatky nezvyšovali. Aj preto Smer-SD inicioval na pôde NR SR stretnutie so zástupcami odborov, zamestnávateľov a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Zúčastnené strany sa podľa Smer-SD dohodli, že v čo najkratšom čase odbory a zamestnávatelia potvrdia existenciu alebo neexistenciu dohody o nezvyšovaní uvedených príplatkov a že MPSVR predloží do 4. novembra 2022 presnú kvantifikáciu dosahov zvyšovania príplatkov na zamestnávateľov. Strany sa tiež dohodli, že Smer-SD zapracuje do návrhu zákona kompenzačnú doložku, ktorou by štát zmiernil dosahy návrhu na zamestnávateľov.



Smer-SD považuje zvyšovanie príplatkov, ktorých výrazné zvýšenie presadil počas svojho vládnutia, za kľúčovú sociálnu agendu. Rast miezd ani zďaleka nekopíruje prudké zdražovanie. Zmrazenie príplatkov súčasnou vládou veľmi negatívne zasahuje do príjmov zamestnancov, ktorí musia pracovať v noci, v sobotu, nedeľu alebo počas sviatkov.



Slovensko okrem toho podľa Smeru patrí z pohľadu podielu nočnej práce (21 %), práce v sobotu (30 %), v nedeľu (17 %), počas sviatkov (8 %) medzi suverénne najhoršie v rámci EÚ.