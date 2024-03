Pozemkový fond pripraví manuály pre rýchlejšie vybavenie žiadostí

Bratislava 19. marca (TASR) - Na Slovenskom pozemkovom fonde (SPF) je aktuálne asi 17.000 nevybavených žiadostí, väčšinou ide o prevody. Momentálne prebieha nastavovanie interných predpisov, ktoré majú procesy zrýchliť a zefektívniť, ako aj príprava manuálov pre žiadateľov. Uviedli to v utorok minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) a generálny riaditeľ SPF Richard Šmída na tlačovej konferencii.



SPF absolvoval stretnutia so Združením miest a obcí Slovenska, ako aj so združeniami poľnohospodárov. "S obidvomi sme sa dohodli na tom, že SPF v najbližších týždňoch vypracuje manuály, ako majú postupovať jednotlivé subjekty tak, aby ich žiadosti boli v úplnom poriadku a my sme ich mohli vybaviť čo najskôr," priblížil Šmída.



V súčasnosti podľa neho prebieha riešenie starých žiadostí. Referenti sú zároveň usmerňovaní, aby kompletné žiadosti boli okamžite vybavené. "Chceme motivovať zamestnancov k tomu, aby sme sa dostali na lepšie čísla, ako boli v minulosti. Predpokladáme, že to vyhodnotíme na jeseň tohto roka. Teda či trend, ktorý chceme dosiahnuť, je reálny, a či je v tej výške, ako sme si naplánovali," dodal Šmída. SPF sa takisto spolieha aj na nové vedenie v IT sektore a doplnenie zamestnancov.



Žiadosti poľnohospodárov budú riešené z hľadiska eurofondov a plánu obnovy tak, aby nebolo ohrozené ich čerpanie. SPF sa s poľnohospodármi dohodol na tom, že bude otvorená legislatíva, ktorá sa týka prenájmu pôdy od fondu, aby sa niektoré procesy zrýchlili. Má sa tak udiať aj vzhľadom na to, že budúci rok bude ukončených vyše 500 nájomných zmlúv, čo otvára ďalšie náležitosti.



"Čo sa týka prevodov, tým, že boli nastavené limity, sú na nás podané žaloby. Nariadil som tento mesiac odboru kontroly, aby tieto žaloby skontrolovali, aby sme vedeli, ako súdy postupujú a koľko nás to bude stáť," uzavrel Šmída.