S.Migaľ: MIRRI podporuje iniciatívu „právo zostať“ na rozvoj regiónov
Za najpálčivejšie problémy, ktoré by mali menej rozvinuté oblasti riešiť, označil základnú infraštruktúru, vodovody a kanalizáciu, potom mosty a cesty, ktoré treba rekonštruovať a budovať.
Autor TASR
Brusel 6. mája (TASR) - Slovenské Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) podporuje iniciatívu Európskej únie (EÚ), ktorá chce zabrániť vyľudňovaniu vidieckych regiónov. Uviedol v stredu v Bruseli šéf rezortu Samuel Migaľ (nezávislý) po rokovaniach s predsedníčkou Výboru regiónov Katou Tüttő a eurokomisárom pre pre súdržnosť a reformy Raffaelem Fittom, informuje spravodajca TASR.
Minister sa na pôde Európskeho parlamentu zúčastnil na podujatí zameranom na „právo zostať“, čiže na snahy ako zabrániť odlivu talentov a presunu obyvateľov z menej rozvinutých regiónov Európy.
„Ako minister regiónov vítam takúto iniciatívu zo strany eurokomisára Fitta. Pre Slovensko je extrémne dôležitá a potrebná. Na Slovensku máme vyše 1100 obcí do 500 obyvateľov, ktoré majú problém prežiť. Ale aj siahnuť na eurofondy ako také a napriek tomu ľudia tam žijú a chcú žiť aj naďalej,“ uviedol.
Upozornil, že tento problém sa dotýka najmä východného Slovenska, Košického a Prešovského kraja a dodal, že MIRRI sa už skôr rozhodlo, že bude podporovať takéto obce, pričom toto rozhodnutie súvisí s iniciatívou právo zostať doma a s filozofiou EÚ, aby každý občan v každom kúte Únie mal rovnaké práva ako ľudia vo veľkých mestách.
„Sám som pred vyše 20 rokmi odišiel z Prešovského regiónu a budem rád, keď budem mať možnosť, aby som sa tam zas vrátil, pretože tak by to malo byť. O tom je celá filozofia iniciatívy právo zostať. Táto iniciatíva bude mať z našej strany veľkú podporu,“ povedal minister Migaľ.
Za najpálčivejšie problémy, ktoré by mali menej rozvinuté oblasti riešiť, označil základnú infraštruktúru, vodovody a kanalizáciu, potom mosty a cesty, ktoré treba rekonštruovať a budovať. A potom je to vytváranie príležitosti pre zdravé podnikateľské prostredie.
„To sú možno také tri základné veci, ktoré, keď sa nám podarí, či už ako Slovensku alebo aj v spolupráci s EÚ rozvíjať ďalej, tak v takom prípade budeme vedieť udržať mladých ľudí, talenty, rodiny s deťmi v regiónoch. Pretože oni nemajú byť tými podmienkami, ktoré nie sú pre nich vytvárané, vyháňaní do veľkých miest. Práve naopak, majú byť vytvárané podmienky na to, aby mohli zostať doma,“ opísal situáciu.
Migaľ zdôraznil, že je to ešte len začiatok tejto iniciatívy, ale tá, podobne ako vo februári prijaté opatrenie na rozvoj východných regiónov EÚ, je rovnako zameraná na oblasti, ktoré sú najmenej rozvinuté alebo momentálne prioritné. Spresnil, že v prípade Slovenska je to Prešovský kraj a Košický kraj a ocenil, že Výbor regiónov ako poradný orgán hlavných inštitúcií EÚ, sa v tejto iniciatíve intenzívne angažuje.
(spravodajca TASR Jaromír Novak) mj
