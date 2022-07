Správa majetku Prievidze vlani dosiahla záporný hospodársky výsledok

Prievidza 2. júla (TASR) - Správa majetku mesta Prievidza (SMMP) vlani dosiahla záporný hospodársky výsledok vo výške 243.708 eur pred zdanením. Vyplýva to zo správy mestskej obchodnej spoločnosti o hospodárení s koncesným majetkom, ktorú mestskí poslanci vzali na vedomie na svojom rokovaní tento týždeň.



Ku koncu minulého roka evidovala spoločnosť výnosy z hospodárskej činnosti 1.058.475 eur, jej náklady boli vo výške 1.290.755 eur. Výnosy z finančnej činnosti SMMP vlani predstavovali 8041 eur, náklady na finančnú činnosť 19.469 eur. Firma evidovala majetok vo výške 12.030.493,70 eura.



SMMP ku koncu minulého roka spravovala celkom 526 bytov v rôznych lokalitách mesta. "Najväčší objem je na Ciglianskej ceste, potom na Gazdovskej ulici, Kútovskej ulici. Minulý rok sme dostali do správy 28 bytov na ulici J. Okáľa, máme ešte 27 bytov, ktoré sú roztrúsené v rôznych bytových domoch," konkretizoval konateľ SMMP Ján Martiček.



Spoločnosť podľa neho eviduje dopyt po bytoch, s výnimkou lokality na Ciglianskej ceste, a to i napriek tomu, že tam vykonala niekoľko opatrení, ktorých účelom bolo zvýšiť záujem obyvateľov o bývanie. "Naďalej sa pohybujeme na úrovni 80 až 90 voľných bytov. Pomerne značný počet bytov sa aj pridelí, ale aj vyprázdni. A to či už z dôvodu vlastného rozhodnutia nájomníkov, alebo na základe nášho rozhodnutia v prípade neuhrádzania nájomného, spôsobovania škody alebo zlého občianskeho spolunažívania," priblížil.



V prípade úhrady nájomného firma registruje i "notorických" neplatičov, s ktorým sa snaží pravidelne pracovať. "Na to, aby sme mali zabezpečenú úhradu našich pohľadávok, vyberáme aj zábezpeku. Ak dôjde k hraničnej situácii, keď musíme s niekým ukončiť nájomný vzťah, uspokojíme sa z tejto vybratej zábezpeky," dodal Martiček.