SMMT vyzvalo budúceho premiéra, aby zabezpečil dohodu o brexite

Londýn 25. júna (TASR) - Britský automobilový priemysel vyzval budúceho premiéra, aby zabezpečil dohodu o brexite, ktorá by umožnila bezproblémové pokračovanie obchodu s Európskou úniou (EÚ). Uviedlo to Združenie výrobcov a predajcov áut SMMT.



SMMT varovalo, že v prípade odchodu Spojeného kráľovstva z európskeho bloku bez dohody hrozia firmám na ostrovoch clá za miliardy libier. A tiež problémy s plynulosťou dodávok komponentov cez hranice, ktoré by mohli ochromiť automobilový sektor.



„Už sme svedkami dôsledkov neistoty a obáv z odchodu bez dohody,“ povedal Mike Hawes, výkonný riaditeľ SMMT.



Prvým krokom budúceho premiéra tak podľa neho musí byť zabezpečenie dohody o obchode bez prekážok. A pripomenul, že čas do odchodu Británie z EÚ na konci októbra sa kráti.