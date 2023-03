Smrek: V krajinách bez klietkového chovu stoja vajcia menej ako u nás

Bratislava 16. marca (TASR) - V krajinách, kde skončili s klietkovým chovom nosníc, stoja podstielkové vajcia oproti slovenským o 30 až 80 centov menej. Vo štvrtok to na spoločnej tlačovej konferencii s nezaradeným poslancom Tomášom Šudíkom v Národnej rade (NR) SR povedal riaditeľ organizácie Humánny pokrok Martin Smrek.



Ako informoval Smrek, podľa ekonomickej analýzy sa v krajinách, kde je podstielkový chov, ako Rakúsko či Nemecko, vajcia predávajú lacnejšie ako na Slovensku. Za vysoké ceny vajec nemôže podľa Smreka zlepšovanie životných podmienok sliepok, ale maloobchodná prirážka.



"Zatiaľ čo obchod v Nemecku si vypýtal 33 centov na jedno balenie vajec, na Slovensku to pri tých najlacnejších vajciach bol takmer trojnásobok," povedal Smrek. Už v súčasnosti je podľa neho možné cenu vajec znížiť a zároveň zlepšiť podmienky sliepok. Štát si podľa neho neplní povinnosti a hydinári "strkajú hlavu do piesku". "Už v súčasnosti, keď sa rozhodujete, z akého chovu chcete vajíčka, priplácate len za prirážky," povedal Šudík.







Zákaz klietkového chovu nosníc podporili aj Kristína Devínska zo Slobody zvierat a zvieracia ombudsmanka Lenka Grešová. Ako uviedla Devínska, klietky neumožňujú napĺňať základné životné potreby zvierat a zákaz klietkového chovu by mal platiť pre všetky hospodárske zvieratá. "Možnosť, ako urobiť klietku pohodlnou, neexistuje," povedala. Grešová sa vyjadrila, že sliepky v klietkovom chove trpia, a preto dúfa, že sa Slovensko pridá ku krajinám, kde sa klietkový chov obmedzí.



Zákaz klietkového chovu nosníc navrhol v novele zákona o veterinárnej starostlivosti poslanec Šudík. Pre existujúce klietkové chovy nosníc navrhuje poslanec stanoviť päťročné prechodné obdobie. Ako uviedol na tlačovej konferencii, v súčasnosti rokuje s viacerými poslancami a politickými stranami. Strana SaS podľa neho návrh podporí, okrem poslankyne Jarmily Halgašovej, ktorú podľa slov Šudíka vecné argumenty nezaujímajú. "Verím, že finančné prostriedky na dobrú vec nájdeme," uzavrel Šudík.