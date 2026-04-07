SMS a MMS budú dostupné aj mimo mobilných sietí
Správy bude po novom možné posielať nielen na mobilné čísla, ale aj na čísla pevných liniek, VoIP služieb či negeografické čísla.
Autor TASR
Bratislava 7. apríla (TASR) - Možnosti SMS a MMS komunikácie na Slovensku sa rozšírili aj mimo tradičných mobilných sietí. Správy bude po novom možné posielať nielen na mobilné čísla, ale aj na čísla pevných liniek, VoIP služieb či negeografické čísla. V utorok o tom informoval hovorca Telekomunikačnej únie (TÚ) SR Roman Vavro.
Na druhej strane takejto komunikácie budú podľa neho najmä firmy a organizácie. Tie budú môcť správy nielen prijímať a odosielať, ale aj efektívne spracovávať vo svojich informačných systémoch. V praxi to umožní obojsmernú komunikáciu so zákazníkmi, ako aj zasielanie rôznych notifikácií či informácií. Väčšina zákazníkov mobilných operátorov na Slovensku má už túto službu k dispozícii. V prípade pevných sietí bude jej zavádzanie závisieť od záujmu zákazníkov a dohôd medzi operátormi.
Technologickým základom riešenia je infraštruktúra spoločnosti Uniphone, ktorá prepája rôzne typy sietí. Súčasťou systému sú aj centrá správ (SMSC a MMSC), ktoré zabezpečujú prenos správ v mobilných sieťach a rozširujú ho aj na pevné siete či ďalšie systémy.
Zavedenie služby umožnili aj rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z rokov 2022 až 2024, ktoré stanovili podmienky prepojenia medzi operátormi a infraštruktúrou.
„Táto infraštruktúra zároveň vytvára predpoklady pre rozvoj virtuálnych mobilných operátorov, ktorí sú v mnohých krajinách bežnou súčasťou konkurenčného prostredia a prinášajú nové obchodné modely, inovácie a vyššiu mieru konkurencie,“ konštatoval Vavro.
Telekomunikačná únia tak očakáva, že technologický pokrok a nové služby prispejú k vyššej kvalite služieb a väčším výhodám pre zákazníkov. Ďalšie novinky plánujú predstaviť v najbližšom období.
