Šmyhaľ: Sme pripravení na novú dohodu o tranzite plynu do Európy

Kyjev 17. decembra (TASR) - Ukrajina je ochotná diskutovať o novej dohode, ktorá by umožnila tranzit plynu cez jej územie do západnej Európy, vylučuje však predĺženie súčasnej tranzitnej dohody s Ruskom. Uviedol to na sociálnej sieti Telegram ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ. Informovala o tom agentúra Reuters.



Platnosť dohody o tranzite ruského plynu do strednej a západnej Európy cez územie Ukrajiny sa skončí presne o dva týždne. Šmyhaľ v tejto súvislosti v pondelok (16. 12.) uviedol, že Kyjev je ochotný diskutovať o tranzite plynu akéhokoľvek pôvodu okrem ruského. Informoval o tom po rozhovore so slovenským predsedom vlády Robertom Ficom, ktorý v popoludňajších hodinách avizoval, že otázka prepravy plynu na Slovensko cez Ukrajinu bude večer predmetom telefonátu s ukrajinským premiérom.



"Ak sa Európska komisia oficiálne obráti na Ukrajinu v súvislosti s tranzitom akéhokoľvek plynu okrem ruského, prirodzene budeme o tom diskutovať a sme pripravení dosiahnuť adekvátnu dohodu," uviedol Šmyhaľ. "Zdôraznil som, že dohoda Ukrajiny s Ruskom o tranzite plynu končí k 1. januáru 2025 a predĺžená nebude," dodal.