Šmyhaľ: Termín obnovenia prevádzky ropovodu Družba zatiaľ nie je určen

Na archívnej snímke z 10. januára 2007 jedna veta ropovodu Družba, ktorá smeruje do rafinérie PCK v meste Schwedte na východe Nemecka. Maďarská vláda v stredu musela rokovať o energetickej bezpečnosti a o dodávkach energie Maďarsku po tom, čo Ukrajina neobnovuje prepravu cez ropovod Družba. Podľa servera telex.hu to vyhlásil šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Foto: TASR

Minister dodal, že nehoda na jednej z nádrží spôsobila značné vnútorné poškodenie ropovodu, ktoré nie je viditeľné z povrchu.

Moskva 3. marca (TASR) - O načasovaní obnovenia prevádzky ropovodu Družba, ktorým sa prepravovala ruská ropa do Maďarska a na Slovensko, zatiaľ nie je rozhodnuté, vyhlásil v utorok ukrajinský minister energetiky Denys Šmyhaľ pre televízny kanál Novosti.Live. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

„(Ukrajinská energetická spoločnosť) Naftogaz v súčasnosti dokončuje analýzu porúch zariadenia, po ktorej sa určia náklady, časový rámec a zdroje potrebné na opravy a obnovenie kontroly,“ povedal Šmyhaľ. Minister dodal, že nehoda na jednej z nádrží spôsobila značné vnútorné poškodenie ropovodu, ktoré nie je viditeľné z povrchu.

Ruská ropa do Maďarska neprúdi od 27. januára. Premiér Viktor Orbán predtým vyhlásil, že Budapešť má spravodajské informácie naznačujúce, že ropovod je v prevádzke a že Ukrajina blokuje dodávky ruskej ropy výlučne z politických dôvodov.
