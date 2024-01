SMZ: Produkcia mlieka v SR vlani klesla, jeho cena bola stále vysoká

Bratislava 22. januára (TASR) - Ceny mlieka na Slovensku sa medziročne ešte zvýšili, jeho objem však v roku 2023 klesol na historické minimum. Na základe oficiálnych štatistík to vyhlásil Slovenský mliekarenský zväz (SMZ), podľa ktorého bola cena surového kravského mlieka v roku 2023 historicky najvyššia.



"Podľa aktuálnych údajov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (štatistiky o surovom kravskom mlieku a mliekarenských výrobkoch) bola nákupná cena surového kravského mlieka za rok 2023 vyššia ako v roku 2022, a to o 2,46 %. Mliekarne zaplatili vlani prvovýrobcom, teda poľnohospodárom, za vyrobené surové kravské mlieko o 1,44 milióna eur viac ako v roku 2022," uviedol SMZ.



V decembri 2023 dostali farmári za mlieko v priemere 0,44 eura za kilogram, pričom v decembri 2022 zaň získali výrazne viac, a to 0,51 eura/kg. Po zrátaní celého kalendárneho roka 2023 však priemerná cena surového kravského mlieka oproti roku 2022 podľa zväzu stúpla o spomínaných 2,46 %.



Objem vyrobeného surového kravského mlieka na Slovensku podľa SMZ v roku 2023 klesol na 807.421,9 tony, čo je o 16.500 ton menej v porovnaní s rokom 2022.



"Spracovatelia mlieka tak mali na výrobu mliečnych výrobkov k dispozícii o dve percentá menej suroviny z domácej produkcie. Taký nízky objem vyrobeného surového kravského mlieka sme na Slovensku mali len raz v histórii, a to v roku 2010 po celoeurópskej 'mliečnej kríze'," dodal zväz.