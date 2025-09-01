< sekcia Ekonomika
Mliekari hodnotia rok 2024 ako relatívne stabilný
Napriek vysokým nákladom na nákup suroviny sa mliekarenskému spracovateľskému priemyslu vlani podarilo udržať rovnováhu aj v ekonomike výroby mliekarenských výrobkov.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Rok 2024 je možné pre mliekarenský spracovateľský priemysel charakterizovať ako relatívne stabilný. Napriek malému poklesu počtov dojníc sa produkcia surového kravského mlieka oproti roku 2023 neznížila vďaka zvýšenej dojivosti. Nákup mlieka bol v roku 2024 porovnateľný s predchádzajúcimi rokmi, tak ako aj obsah tuku, obsah bielkovín bol najvyšší za ostatné desaťročie. Uviedla to Zuzana Nouzovská, generálny sekretár Slovenského mliekarenského zväzu (SMZ).
Spresnila, že priemerná cena surového kravského mlieka v roku 2024 dosiahla 0,4329 eura/kg, čo v konečnom dôsledku znamenalo, že spracovatelia zaplatili farmárom za surovinu 352,2 milióna eur. „Na lepšie pochopenie vývoja cien surového kravského mlieka môžeme uviesť, že priemerná cena za ostatných 10 rokov (2013 - 2023) bola 0,3683 eura/kg. Najväčší nárast sme zaznamenali v roku 2021. Odvtedy sa jej úroveň drží vysoko a dnes atakuje sumu už nad 0,50 eura/kg,“ priblížila.
Základnými dôvodmi vysokej ceny surového kravského mlieka v EÚ je podľa Nouzovskej výskyt neočakávaných infekčných ochorení v chove hovädzieho dobytka, zníženie produkcie mlieka aj v dôsledku generačných zmien v produkčných krajinách, zvýšené požiadavky na welfare a ochranu životného prostredia a zvyšovanie dopytu v globálnej spotrebe mliečnych výrobkov.
Zdôraznila, že napriek vysokým nákladom na nákup suroviny sa mliekarenskému spracovateľskému priemyslu vlani podarilo udržať rovnováhu aj v ekonomike výroby mliekarenských výrobkov. Prispelo k tomu zvýšenie výroby mliečnych produktov - mlieka o 3,7 %, syrov o 9 %, kyslomliečnych výrobkov o 14 %, masla o 4,7 % - oproti zníženiu výroby sušeného mlieka o 33 %. Zvýšenie výroby sa premietlo aj do zvýšenia exportu mliekarenských výrobkov o 3,3 %, avšak zvýšenie dovozu o 8,7 % a celkové záporné saldo vo výške 232 miliónov eur slovenskí výrobcovia podľa nej opakovane pocítili.
Podčiarkla, že trh s cenami mlieka a mliečnych výrobkov bol stabilizovaný. Jediným vážnejším výkyvom na trhu boli ceny masla, ktoré sa v októbri 2024 mimoriadne zvýšili v dôsledku zníženej produkcie mlieka v EÚ, zníženia obsahu tukov a vysokej výroby syrov. Ceny masla dosiahli historické maximum v EÚ na jeseň 2024 a dôsledkom situácie bol pokles výroby masla, pokles obchodu s maslom (pokles dovozu aj vývozu) a pokles zásob masla na úrovni EÚ.
Ekonomické výsledky podľa nej potvrdzujú, že rok 2024 bol stabilizujúcim rokom nielen pre mliekarenský priemysel, ale aj pre celú vertikálu výroby a spracovania mlieka. „Tržby za vlastné výrobky a služby na úrovni 864,6 milióna eur podržali mliekarenský spracovateľský priemysel, aby vedel čeliť vývoju na trhu s mliekom v roku 2025, čo sa ukázalo ako veľmi dôležitý fakt pri udržaní produkcie surového kravského mlieka a jeho ceny po ataku slintačky a krívačky na Slovensku, a stúpajúcim cenám za surovinu v Európe,“ dodala Nouzovská.
Spresnila, že priemerná cena surového kravského mlieka v roku 2024 dosiahla 0,4329 eura/kg, čo v konečnom dôsledku znamenalo, že spracovatelia zaplatili farmárom za surovinu 352,2 milióna eur. „Na lepšie pochopenie vývoja cien surového kravského mlieka môžeme uviesť, že priemerná cena za ostatných 10 rokov (2013 - 2023) bola 0,3683 eura/kg. Najväčší nárast sme zaznamenali v roku 2021. Odvtedy sa jej úroveň drží vysoko a dnes atakuje sumu už nad 0,50 eura/kg,“ priblížila.
Základnými dôvodmi vysokej ceny surového kravského mlieka v EÚ je podľa Nouzovskej výskyt neočakávaných infekčných ochorení v chove hovädzieho dobytka, zníženie produkcie mlieka aj v dôsledku generačných zmien v produkčných krajinách, zvýšené požiadavky na welfare a ochranu životného prostredia a zvyšovanie dopytu v globálnej spotrebe mliečnych výrobkov.
Zdôraznila, že napriek vysokým nákladom na nákup suroviny sa mliekarenskému spracovateľskému priemyslu vlani podarilo udržať rovnováhu aj v ekonomike výroby mliekarenských výrobkov. Prispelo k tomu zvýšenie výroby mliečnych produktov - mlieka o 3,7 %, syrov o 9 %, kyslomliečnych výrobkov o 14 %, masla o 4,7 % - oproti zníženiu výroby sušeného mlieka o 33 %. Zvýšenie výroby sa premietlo aj do zvýšenia exportu mliekarenských výrobkov o 3,3 %, avšak zvýšenie dovozu o 8,7 % a celkové záporné saldo vo výške 232 miliónov eur slovenskí výrobcovia podľa nej opakovane pocítili.
Podčiarkla, že trh s cenami mlieka a mliečnych výrobkov bol stabilizovaný. Jediným vážnejším výkyvom na trhu boli ceny masla, ktoré sa v októbri 2024 mimoriadne zvýšili v dôsledku zníženej produkcie mlieka v EÚ, zníženia obsahu tukov a vysokej výroby syrov. Ceny masla dosiahli historické maximum v EÚ na jeseň 2024 a dôsledkom situácie bol pokles výroby masla, pokles obchodu s maslom (pokles dovozu aj vývozu) a pokles zásob masla na úrovni EÚ.
Ekonomické výsledky podľa nej potvrdzujú, že rok 2024 bol stabilizujúcim rokom nielen pre mliekarenský priemysel, ale aj pre celú vertikálu výroby a spracovania mlieka. „Tržby za vlastné výrobky a služby na úrovni 864,6 milióna eur podržali mliekarenský spracovateľský priemysel, aby vedel čeliť vývoju na trhu s mliekom v roku 2025, čo sa ukázalo ako veľmi dôležitý fakt pri udržaní produkcie surového kravského mlieka a jeho ceny po ataku slintačky a krívačky na Slovensku, a stúpajúcim cenám za surovinu v Európe,“ dodala Nouzovská.