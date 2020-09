Státisíce žiakov zostáva pre nariadenie vlády bez mliečnych výrobkov

Bratislava 29. septembra (TASR) - Väčšina slovenských žiakov a študentov zostáva v dôsledku zmeneného nariadenia vlády bez mliečnych výrobkov. Do každoročne prijímaného nariadenia vlády sa v tomto roku dostala veta, ktorá dodávky mliečnych produktov pre školy mimoriadne skomplikovala. Uviedol to Stanislav Voskár, prezident Slovenského mliekarenského zväzu (SMZ).



Slovenskí spracovatelia mlieka podľa neho už dlhodobo komunikujú s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR o možnosti navýšenia finančnej podpory programu 'Školské mlieko'. To sa im už roky nedarí a dokonca sa aktuálne nepodarilo ani presunúť nevyčerpané prostriedky, ktoré sa nahromadili z dôvodu uzavretia škôl od marca do júna, na nový školský rok.



"Zo strany ministerstva pôdohospodárstva nám bolo oznámené, že nie je možné tieto prostriedky presunúť, a teda nie je možné vo výraznejšej miere podporiť školský rok, ktorý začal v septembri," povedal Voskár.



Okrem toho, že nedochádza k presunu nevyčerpaných prostriedkov, ktoré by podporili aktuálny školský rok, sa podľa Voskára do každoročne prijímaného nariadenia vlády dostala veta, ktorá dodávky mliečnych produktov pre školy mimoriadne skomplikovala.



"Školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina sa zmluvným žiakom neposkytujú v rámci školského stravovania," uvádza sa podľa Voskára v nariadení vlády SR z roku 2020. Práve toto ustanovenie podľa neho vnieslo do systému chaos a neistotu.



Voskár dodal, že sporné nariadenie vlády, ktoré vstúpilo do platnosti 1. augusta 2020, je momentálne predmetom rokovaní medzi SMZ a MPRV SR. Slovenskí spracovatelia mlieka by sa najradšej vrátili do stavu z jari 2020. V prípade, že to možné nie je, navrhujú, ako jednu z alternatív urýchleného vyriešenia problému, zvýšiť doplatok štátu tak, aby mliečne výrobky boli pre žiakov zdarma, ako v Českej republike, a tak školám odpadla povinnosť administratívy v prípade centových doplatkov.