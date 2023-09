Snaha o záchranu britskej siete obchodov Wilko stroskotala

Londýn 11. septembra (TASR) - Snaha o záchranu britskej siete obchodov Wilko s domácimi a záhradníckymi potrebami stroskotala. Tisícky zamestnancov by tak mali prísť o prácu. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Kanadský podnikateľ Doug Putman rokoval s konkurznými správcami PricewaterhouseCoopers (PwC) o kúpe zhruba 200 obchodov reťazca Wilko, ktorý v auguste skrachoval. Ale tieto rokovania stroskotali.



Putman vo vyhlásení uviedol, že už mal zabezpečené financovanie a získal plnú podporu PwC, vedenia Wilko aj zástupcov zamestnancov. Ale nepodarilo sa zabezpečiť stabilný základ, ktorý by zaistil dlhodobý úspech podniku a jeho ľudí tak, ako si predstavoval.



Spoločnosť Wilko, ktorá prevádzkovala približne 400 obchodov po celom Spojenom kráľovstve aj on-line predaj, oznámila svoj krach 10. augusta. Hrozí tak strata 12.500 pracovných miest. Zo svojich problémov obvinila tvrdohlavo vysokú infláciu a úrokové sadzby, ktoré zasiahli firmy aj spotrebiteľov.



Minulý týždeň spoločnosť B&M European Value Retail uviedla, že sa dohodla na kúpe 51 obchodov Wilko v hodnote 13 miliónov libier (15,16 milióna eur), bez toho, aby naznačila, aký to bude mať vplyv na pracovné miesta. Týchto 51 obchodov Wilko však nebolo súčasťou rokovaní PwC s Putmanom a sú zatvorené.



Zdroj oboznámený so záležitosťou potvrdil agentúre AFP, že konkurzní správcovia rokovali aj s maloobchodníkmi Poundland a Home Bargain o možnej záchranne. Odborový zväz GMB však uviedol, že všetky predajne Wilko sa majú zatvoriť začiatkom budúceho mesiaca a "prepúšťanie je teraz pravdepodobné pre všetkých 12.500 zamestnancov".



Spoločnosti Wilko po slabých výsledkoch došla hotovosť. Odborový zväz GMB pritom obvinila manažment z toho, že z podniku zobral "veľmi potrebnú hotovosť". Pomoc vo výške 40 miliónov GBP začiatkom tohto roka od majiteľa Homebase Hilco UK nestačila na záchranu spoločnosti.



Putman je v Británii známy záchranou maloobchodného predajcu hudby HMV v roku 2019, ktorý tento rok znovu otvára vlajkovú predajňu na Oxford Street v Londýne. Vracia sa aj do ďalších veľkých miest vrátane írskeho hlavného mesta Dublin.



(1 EUR = 0,85735 GBP)