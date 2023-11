Košický kraj: Snahou je sprejazdniť most pri Vojanoch

Drahňov 22. novembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) nie je stotožnený s rozhodnutím Okresného úradu v Michalovciach o celkovom uzavretí mosta pred obcou Vojany od utorkovej (21. 11.) polnoci. Momentálne kraj komunikuje s okresným úradom a pracuje na technickom riešení, ktoré by opätovne umožnilo sprejazdnenie mosta s obmedzením rýchlosti aj hmotnosti vozidiel nad osem ton. Informovala o tom v stredu hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.



O uzatvorení mosta rozhodol okresný úrad na základe štátneho odborného dohľadu, ktorý bol v utorok vykonaný na moste za účasti zástupcov KSK, Správy ciest KSK, polície a statikov.



KSK ďalej oznámil, že v utorok na krajskej správe ciest za vzniknutú situáciu okamžite vyvodil dôsledky z dôvodu nezabezpečenia technických opatrení, vďaka ktorým by bolo možné predísť úplnej uzávere mosta. "Bola uzavretá dohoda o skončení pracovného pomeru s investičným riaditeľom Matejom P., ktorý bol zodpovedný za tento projekt. Zároveň bol postavený 'mimo službu' do doby skončenia pracovného pomeru a boli mu odobraté pracovné oprávnenia konať v mene SC KSK a pracovný počítač. Konanie, respektíve nekonanie tejto osoby bude podrobené ďalšej kontrole," uviedol Úrad KSK. Správa ciest KSK po vykonaní auditu zváži, či z dôvodu nezabezpečenia všetkých úkonov pri predídení uzávery mosta môže byť spôsobená škoda zosobnená.



Most cez indukčný kanál na ceste II/552 pred obcou Vojany sa nachádza v katastrálnom území obce Drahňov. Dôvodom uzávery podľa polície bol zlý stavebno-technický stav mosta a rozsiahle poškodenia, no najmä ochrana života a zdravia účastníkov cestnej premávky. Už od polovice augusta mohli po moste prechádzať len vozidlá do osem ton, rýchlosť bola znížená na 30 kilometrov za hodinu.