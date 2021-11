Snam kúpi podiel v sieti plynovodov prepravujúcich plyn do Talianska

Miláno 28. novembra (TASR) - Talianska spoločnosť Snam kúpi podiel v sieti plynovodov, ktoré prepravujú alžírsky zemný plyn do Talianska. Chce si tak vytvoriť priestor na dovoz vodíka z afrického kontinentu do Európy.



Snam, ktorý je najväčším prevádzkovateľom plynovodných potrubí v Európe, cez víkend informoval, že od talianskej energetickej spoločnosti Eni odkúpi 49,9-percentný podiel v sieti plynovodov prepravujúcich alžírsky plyn. Za spomínaný podiel zaplatí 385 miliónov eur.



Podobne, ako ďalší európski prevádzkovatelia plynovodov, aj Snam modernizuje domácu plynárenskú infraštruktúru s cieľom pripraviť sa na vodík. Firma prevádzkuje väčšinu zásobníkov plynu v krajine a zároveň kontroluje 20-percentný podiel v Transjadranskom plynovode (TAP), ktorý prepravuje plyn z Azerbajdžanu do Talianska. "Severná Afrika by sa mohla v budúcnosti stať centrom produkcie solárnej energie a zeleného vodíka," povedal šéf firmy Snam Marco Alvera.



Na druhej strane, firma Eni pokračuje v odčleňovaní svojich ropných a plynárenských prevádzok do nových spoločných podnikov. Cieľom je zníženie dlhu a zabezpečenie investícií do nízkouhlíkových energií.



Taliansko dováža viac než 90 % z celkovej spotreby plynu. Alžírsky plyn sa na tomto dovoze podieľa približne 30 %.