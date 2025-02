Sneed zvažuje zrušenie úverov na rozvoj zelených technológií

Washington 5. februára (TASR) - Administratíva prezidenta Donalda Trumpa skúma právne možnosti zrušenia úverov poskytnutých v rámci programu na financovanie technológií čistej energie v hodnote 400 miliárd dolárov (387 miliárd eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg, ktorá sa v stredu odvolala na zdroj oboznámený so záležitosťou.



Novozvolený riaditeľ úverového programu ministerstva energetiky John Sneed podľa osoby, ktorá hovorila pod podmienkou zachovania anonymity, predstaviteľov úverovej agentúry minulý týždeň informoval, že nová administratíva si želá, aby sa program zameral na technológie, ako je jadrová energia a skvapalnený zemný plyn. Sneed tiež údajne vyhlásil, že skúma možnosť zrušenia existujúcich finančných dohôd, hoci sa ešte len uvidí, či by to bolo právne uskutočniteľné, a konkrétne rozhodnutie zatiaľ nepadlo.



Iniciatíva pod názvom Úrad pre úverové programy vznikla za vlády bývalého prezidenta Georgea W. Busha s cieľom poskytovať záruky a priame financovanie inovatívnych energetických projektov, ktoré vedú k zníženiu emisií skleníkových plynov. V jej rámci sa doteraz uzavrelo financovanie projektov v celkovej hodnote viac ako 60 miliárd USD. Rekordná suma 15 miliárd USD pripadla na projekty čistej energie spoločnosti PG&E, ďalších 9,2 miliardy eur získala automobilka Ford na svoju továreň na batérie.



Program podporil aj výrobcu elektromobilov Tesla. Spoločnosť technologického miliardára a Trumpovho blízkeho spolupracovníka Elona Muska čerpala pôžičku vo výške 465 miliónov USD na pomoc pri rozbehnutí výroby modelu S. Podľa agentúry Bloomberg zatiaľ nie je jasné, ktoré pôžičky by sa Trumpova administratíva mohla pokúsiť získať späť.



(1 EUR = 1,0335 USD)