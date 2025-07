Snemovňa reprezentantov bude hlasovať o Trumpovom daňovom zákone

Washington 3. júla (TASR) - Kontroverzný daňový a výdavkový zákon amerického prezidenta Donalda Trumpa prekonal ďalšiu prekážku. Snemovňa reprezentantov, v ktorej dominujú Trumpovi republikáni, vo štvrtok po hodinách dohadovania schválila procedurálny návrh, ktorý je predpokladom konečného prijatia zákona. Hlasovanie o ňom by malo byť neskôr počas dňa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ak dolná komora amerického Kongresu návrh schváli bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, bude legislatívny proces fakticky dokončený a Trump dostane zákon na podpis. Schválenie procedurálneho návrhu bolo náročnejšie, než sa očakávalo, pretože viacerí republikáni tento krok spočiatku odmietali. Po celonočnom zasadnutí nakoniec za návrh hlasovalo 219 zákonodarcov a 213 bolo proti.



Kritici zákona poukazujú najmä na rast výdavkov a plánované zvýšenie dlhového stropu o päť biliónov amerických dolárov (4,25 bilióna eur). Podľa nezávislých kongresových analytikov by návrh zákona zvýšil štátny dlh o 3,4 bilióna USD počas nasledujúcich desiatich rokov.



Opoziční demokrati plán jednotne odmietajú. Podľa nich by z daňových úľav profitovali najmä bohatí, zatiaľ čo takmer dvanásť miliónov ľudí by mohlo prísť o zdravotné poistenie.



Ak Snemovňa reprezentantov návrh zákona schváli s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, vráti sa do Senátu, ktorý bude musieť hlasovať znova. Len v prípade, že horná aj dolná komora Kongresu schvália rovnaké znenie, môže byť zákon predložený Trumpovi na podpis.



(1 EUR = 1,1755 USD)