Snemovňa reprezentantov odhlasovala Trumpov balík daňových zákonov

Washington 22. mája (TASR) - Balík daňových zákonov amerického prezidenta Donalda Trumpa prekonal v Kongrese dôležitú prekážku. Po nočnom zasadnutí vo štvrtok republikáni svojou tesnou väčšinou v Snemovni reprezentantov odhlasovali plán, ktorý teraz poputuje do Senátu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Trumpovi republikáni majú väčšinu aj v hornej komore Kongresu. Hlasovanie v Senáte sa však očakáva až o niekoľko týždňov. Podporovatelia z radov republikánov opisujú daňové plány ako „veľký krásny zákon“ (One, big, beautifull bill). Kritici však okrem iného varujú, že plánované zníženie daní by mohlo v nasledujúcich desiatich rokoch ešte viac nafúknuť rozpočtový deficit USA.



Presadením zákona by Trump splnil mnohé zo svojich predvolebných sľubov. Tisícstranová legislatíva zvyšuje výdavky na armádu, predlžuje platnosť zníženia daní právnických a fyzických osôb, ktoré boli schválené v roku 2017 počas Trumpovho prvého funkčného obdobia, ruší mnohé stimuly v oblasti zelenej energie, ktoré schválil bývalý demokratický prezident Joe Biden, a sprísňuje nároky na zdravotné a potravinové programy pre chudobných. V rámci boja proti prisťahovalectvu sa počíta s výrazným personálnym posilnením pohraničnej stáže a vytvorením kapacít na deportáciu až jedného milióna ľudí ročne.



Rozpočtový úrad Kongresu (CBO) odhaduje, že navrhované opatrenia by v nasledujúcom desaťročí zvýšili dlh federálnej vlády o približne 3,8 bilióna amerických dolárov (3,38 bilióna eur) na 36,2 bilióna USD.



(1 EUR = 1,1241 USD)