Snemovňa reprezentantov schválila provizórny rozpočet USA do decembra

Washington 22. septembra (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu schválila v utorok večer miestneho času návrh rozpočtového provizória pre chod amerických federálnych orgánov do decembra tohto roku. Návrh oproti pôvodne predloženej verzii neobsahuje dotáciu vo výške jednej miliardy dolárov pre izraelský protiraketový systém Železná kupola, informovala agentúra AP.



Legislatívny balík schválila zatiaľ len Snemovňa reprezentantov, v ktorej majú väčšinu demokrati. V Senáte, kde majú obe hlavné strany rovnaký počet kresiel, však bude jeho schvaľovanie veľmi komplikované vzhľadom na silný odpor republikánov. Demokrati sa tam budú musieť získať podporu aspoň 10 republikánskych senátorov, ktorí sa obávajú najmä ďalšieho zvyšovania zadlženosti USA.



V prípade, ak Kongres provizórny rozpočet neschváli, americké federálne orgány majú zaručené financovanie len do 30. septembra. Navrhované rozpočtové provizórium má potrvať do 3. decembra.



Súčasťou balíka rozpočtového provizória je aj pozastavenie platnosti limitu federálneho dlhu, pomoc vo výške 28,3 miliardy dolárov oblastiam USA postihnutým ničivým hurikánom Ida a ďalšími prírodnými katastrofami, ako aj 6,3 miliardy dolárov určených na podporu Afgancov evakuovaných z vlasti v súvislosti s odchodom zahraničných vojsk a nástupom Talibanu.



Pôvodný návrh rozpočtového provizória obsahoval aj miliardovú dotáciu vo výške jednej miliardy dolárov pre izraelský protiraketový systém známy ako Železná kupola. Táto položka však bola napokon z návrhu schváleného Snemovňou vynechaná, čo si vynútili ľavicovo orientovaní demokrati. Vyvolali tým ostrú kritiku republikánov, ale aj nesúhlas mnohých demokratických kongresmanov.



Predstavitelia Demokratickej strany ubezpečili, že plánovaná dotácia pre Železnú kupolu bude urýchlene schválená v rámci zákona o obranných výdavkoch pre budúci fiškálny rok, ktorý sa začne 1. októbra.



Líder demokratickej väčšiny v Snemovni reprezentantov Steny Hoyer vyhlásil, že uvedený zákon bude predložený ešte v priebehu tohto týždňa a bude sa o ňom hlasovať v zrýchlenom režime. Ubezpečil o tom aj šéfa izraelskej diplomacie Jaira Lapida.