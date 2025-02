Snemovňa reprezentantov USA schválila Trumpov zákon o rozpočte

Washington 26. februára (TASR) - Republikáni v Snemovni reprezentantov USA v utorok (25. 2.) večer schválili rozpočtový plán, ktorý má splniť tvrdý program prezidenta Donalda Trumpa v oblasti prisťahovalectva, daňovej reformy a výrazného znižovania vládnych výdavkov. TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.



Rezolúcia o rozpočte, ktorá zahŕňa rozsiahle daňové úľavy a rozpočtové škrty, prešla po mnohých hádkach pomerom hlasov 217 za ku 215 proti.



Okrem plánovaných škrtov vo výdavkoch obsahuje návrh rozpočtu údajne aj nešpecifikované daňové úľavy až do výšky 4,5 bilióna USD (4,29 bilióna eur). Ide o najväčšie "daňové prázdniny" pre najbohatších Američanov, uviedol denník New York Times.



Po hlasovaní v Snemovni reprezentantov budú zrejme nasledovať komplikované rokovania v Senáte, kým obe komory parlamentu definitívne neschvália rozpočet. Pre amerického prezidenta Donalda Trumpa je však utorkové hlasovanie prvým veľkým úspechom v Kongrese.



Trump musel pred večerným hlasovaním zdvihnúť telefón a porozprávať sa s predsedom Snemovne reprezentantov Mikeom Johnsonom, aby presvedčil republikánov, nech navrhované opatrenia podporia, informovali americké médiá.



Podľa New York Times pre konzervatívne krídlo republikánov nezašli plánované škrty dostatočne ďaleko, zatiaľ čo iní republikáni majú obavy, že škrty v zdravotníctve a sociálnych službách sú príliš ďalekosiahle a zasiahnu programy sociálnej starostlivosti vrátane Medicaid, na ktorý sa spoliehajú mnohé americké rodiny s nižšími príjmami.



V Senáte majú Trumpovi republikáni tesnú väčšinu.



Vzhľadom na nadchádzajúce rokovania o konečnom legislatívnom balíku Johnsonov hovorca skonštatoval, že zákonodarcov "čaká veľa tvrdej práce".



(1 EUR = 1,0497 USD)