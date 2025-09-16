< sekcia Ekonomika
Snina a Lidl spoločne priniesli nový priestor pre relax a šport
Jedným z piatich víťazov tretieho ročníka projektu Čistinky, ktorý realizuje obľúbený diskontný reťazec Lidl, sa stalo mesto Snina.
Autor OTS
Snina 16. septembra (OTS) - V online hlasovaní verejnosti dosiahlo v kategórii miest s počtom obyvateľov od 15 001 do 20 200 mimoriadny úspech – získalo až 33 628 hlasov. Výsledok priniesol obyvateľom nový multifunkčný mestský park, ktorý bol slávnostne otvorený v sobotu 13. septembra. Špeciálny deň navyše sprevádzal pestrý program, ktorého súčasťou bolo aj stretnutie so slovenskými futbalistami Martinom Jakubkom a Tomášom Medveďom.
Snina získala prvenstvo vďaka silnej podpore svojich obyvateľov aj susedných obcí. Nový park je navrhnutý tak, aby priniesol radosť všetkým vekovým skupinám – od najmenších detí až po seniorov. Malí návštevníci sa môžu vyšantiť v detskej zóne s hojdačkami a šmykľavkou, aktívnejší ocenia multifunkčné ihrisko, vonkajšie cvičisko či stolný futbal. Nechýbajú ani miesta na grilovanie a opekanie, kde sa môžu stretávať rodiny a priatelia. Pre tých, ktorí uprednostňujú oddych, je pripravená zóna s lavičkami – ideálne miesto na relax aj príjemné rozhovory.
K slávnostnému otvoreniu sa vyjadril aj primátor mesta Peter Vološin: „Keď sme pred rokom spustili hlasovanie, netušil som, akú veľkú silu dokáže ukázať naša komunita. Otvorili sme spolu nový park Čistinka – výsledok vytrvalosti každodenného hlasovania a spoločného úsilia Sninčanov. Som hrdý, že v našom meste vyrástol priestor, kde sa budeme stretávať s rodinami a priateľmi, kde budú deti dospievať a kde si každý nájde chvíľku oddychu. Ďakujem vám všetkým, že sme spoločne dokázali niečo výnimočné a posunuli naše mesto o krok vpred. Zároveň patrí veľká vďaka aj spoločnosti Lidl Slovenská republika za podporu a možnosť priniesť do Sniny moderný priestor pre komunitu a rodiny,“ zhodnotil Vološin.
Už prvý deň ukázal, že nová Čistinka má všetky predpoklady na to stať sa obľúbeným miestom, ktoré posilňuje komunitný život a spája generácie v najvýchodnejšom zemplínskom meste. Slávnostné otvorenie prilákalo množstvo návštevníkov a každý si domov odniesol príjemné zážitky. O pestrý program sa postarali miestne talenty, ktoré od začiatku až do konca vytvárali pozitívnu atmosféru.
Deti sa mohli zapojiť do netradičnej hry na stoličky bez stoličiek, s loptou či do obľúbeného futbalového „baga“ so slovenskými futbalistami, pričom na nich čakali aj atraktívne ceny. Tvorivé duše zasa potešila aktivita Namaľuj si Čistinku, pri ktorej mohli naplno využiť svoju fantáziu.
Projekt Čistinky predstavuje dlhodobú iniciatívu spoločnosti Lidl Slovenská republika, ktorej cieľom je zlepšovať kvalitu verejných priestranstiev a podporovať komunitný život naprieč Slovenskom. Počas troch ročníkov projektu samosprávy a ich obyvatelia hlasovali za svoj park, pričom víťazné mestá získali nový priestor na oddych, ktorý financuje a realizuje Nadácia Lidl.
Počas slávnostného otvorenia novej Čistinky v Snine sa obyvateľom prihovorila aj Martina Sujová, špecialistka pre CSR projekty reťazca, ktorá im k víťazstvu zablahoželala a popriala množstvo nezabudnuteľných zážitkov.
„Dnes stojíme na mieste, ktoré je krásnym príkladom naplnenia očakávaní, s ktorými sme do projektu išli. Prejavili ste naozaj veľkú snahu a motiváciu urobiť niečo pre seba, pre svoje mesto. Veľmi nás to teší, pretože týmto projektom chceme prispieť k tomu, aby nielen deti, ale aj tínedžeri, dospeláci či seniori mohli svoj voľný čas tráviť zmysluplne a urobili aj niečo pre svoje zdravie,“ uzavrela Sujová.
Oslava, ktorá stála za to
O projekte Čistinky
