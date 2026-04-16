Snina postaví nový bytový dom s 24 bytmi za 2,59 milióna eur
Zhotoviteľ stavby je už vysúťažený a mesto aktuálne čaká na podpis zmluvy.
Autor TASR
Snina 16. apríla (TASR) - V Snine postavia nový bytový dom s 24 bytmi. Mestu schválili žiadosti o financovanie výstavby bytového domu. Ako informuje samospráva, zhotoviteľ stavby je už vysúťažený a mesto aktuálne čaká na podpis zmluvy. Stavebné práce by sa mohli začať už v najbližších týždňoch.
Bytový dom prinesie nájomné byty bežného štandardu, pôjde o jedno-, dvoj- aj trojizbové byty. „Po viac ako roku príprav a rôznych nekonečných administratívnych krokov už čoskoro začneme s výstavbou a verím, že nový bytový dom prinesie 24 rodinám stabilné a moderné domovy a nášmu mestu ďalší rozvojový impulz,“ uviedol primátor Peter Vološin. Dodal, že mesto už plánuje registráciu predbežného záujmu o byty a v prípade dostatočného dopytu môže samospráva začať pripravovať projektovú dokumentáciu pre ďalší bytový dom v tej istej lokalite.
Celkové náklady na výstavbu dosiahnu 2,59 milióna eur. Financovanie bude zabezpečené kombináciou dotácie a úveru. Dotácia z Ministerstva dopravy SR pokryje 40 percent nákladov vo výške 920.720 eur, zvyšných 60 percent bude financovaných úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 1.381.080 eur. Podiel vlastných zdrojov mesta na projekte vrátane technickej infraštruktúry predstavuje 86.317,26 eura.
