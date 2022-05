Prieskum: Pohľad firiem na hospodársku situáciu SR sa mierne zlepšil

Bratislava 31. mája (TASR) - Podiel zahraničných firiem, ktoré pozitívne hodnotia súčasnú hospodársku situáciu Slovenska, sa medziročne zvýšil na 18 % oproti ôsmim percentám z minulého roka. Zároveň sa z 24 % na 16 % znížil podiel firiem, ktoré hodnotia situáciu ako zlú. Vyplýva to z tohoročného prieskumu Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK) na vzorke 75 prevažne nemeckých a rakúskych spoločností podnikajúcich na Slovensku.



"Výsledky sú lepšie ako pred rokom, keď bolo Slovensko ešte v lockdowne," priblížil hovorca SNOPK Markus Halt. Zatiaľ, čo aktuálnu situáciu vnímajú investori pozitívnejšie, ich očakávania do budúcnosti sa, naopak, zhoršili. Až 59 % oslovených firiem očakáva v tomto roku celkové zhoršenie situácie, keď v predchádzajúcom prieskume pred rokom to boli iba 28 % spoločností. Prieskum bol zrealizovaný v marci a apríli a očakávania tak podľa Halta ovplyvnila vojna na Ukrajine. Vo vlastných firmách však zhoršenie ekonomickej situácie predpokladá už iba 35 % respondentov.



Dobrou správou podľa Halta je, že všetky firmy, ktoré očakávajú lepšie výsledky, budú investovať a budú prijímať nových zamestnancov. Rast počtu pracovných pozícií predpokladá 29 % spoločností a ich pokles 17 %. Zvyšných 53 % zmeny v počte zamestnancov neplánuje. Takmer tretina firiem (32 %) sa chystá investovať viac ako v minulom roku a 44 % výšku investícií v medziročnom porovnaní zachová.



Najväčšie riziká vidia zahraničné firmy v rastúcich cenách energií, surovín a v nedostatku pracovných síl. S tým korešponduje aj najhoršie hodnotený lokálny faktor Slovenska, ktorým je v tomto roku dostupnosť odborných pracovníkov. Na stupnici od jedna do päť, kde päťka na najhoršie hodnotenie, ju firmy ohodnotili známkou 3,88. Druhé najhoršie ohodnotenie, a to 3,64, dostal prístup spoločností k štátnym podporným prostriedkom a k podporným prostriedkom z EÚ. Najvyššie hodnotené je už tradične členstvo Slovenska v EÚ a podľa Halta aktuálne a prekvapivo aj platobná morálka firiem.



Slovensko by si podľa prieskumu opäť vybralo ako investičnú lokalitu takmer 80 % oslovených spoločností. V nasledujúcom období by krajina mohla ťažiť zo zmeny prístupu niektorých firiem, ktoré sťahujú svoje aktivity z rizikových oblastí a hľadajú nových dodávateľov v Európe. Strednú a východnú Európu by si vybralo 44 % respondentov, no zaujímavá je pre firmy aj spolupráca s dodávateľmi zo západnej Európy. Tých by si vybralo 29 % opýtaných.