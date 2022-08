SNS apeluje na Sulíka, aby vyzval Ukrajinu na obnovenie prepravy ropy

Bratislava 9. augusta (TASR) - Zastavenie prepravy ruskej ropy na Slovensko Ukrajinou hraničí so svojvôľou a účelovým poškodzovaním nášho hospodárstva. V utorok to v reakcii na prerušenie dodávok ropy uviedla mimoparlamentná Slovenská národná strana (SNS). Národniari apelujú na ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), aby vyzval Ukrajinu na obnovenie prepravy.



"Zastavenie dodávok ropy vzniklo z dôvodu, že ukrajinská strana vrátila platby ruskému Transnefťu, ktoré odmietla prijať za prepravu ropy cez ukrajinské územie," uviedla SNS. Ukrajina tak podľa nej prakticky spôsobila, že spolu s Maďarmi a Čechmi nemáme možnosť dostávať ropu cez ropovod Družba. "Ukrajinci miesto toho, aby nám boli vďační za pomoc, ktorú im Slovensko poskytovalo, nás dostávajú do hospodárskych problémov," uviedla strana.



Zastavenie dodávok ropy potvrdil prepravca Transpetrol, podľa ktorého je dôvodom pozastavenie prepravy ropovodom Družba ukrajinskou spoločnosťou UkrtTransNafta. Prerušenie dodávok sa týka Slovenska, Maďarska a Česka, ktoré sú napojené na južnú vetvu ropovodu Družba prechádzajúcu cez Ukrajinu. Rusko cez túto vetvu dodáva približne 250.000 barelov ropy (1 barel = 159 litrov) denne. Hlavnými odberateľmi sú maďarská spoločnosť MOL a Unipetrol, kontrolovaný firmou PKN Orlen. Dodávky do Poľska a Nemecka cez územie Bieloruska však pokračujú bez zmien.