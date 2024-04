SNS chce, aby mohli zamestnanci rekreačný poukaz preniesť na rodiča

Bratislava 13. apríla (TASR) - Platnosť rekreačných poukazov by sa mohla rozšíriť pre ďalšie osoby. Koaličná SNS navrhuje do zákona výnimku, podľa ktorej by mohol zamestnanec rekreačný poukaz preniesť na svojho rodiča. Návrh novely Zákonníka práce a zákona o podpore cestovného ruchu do parlamentu predložili poslanci za SNS Andrej Danko, Rudolf Huliak, Dagmar Kramplová a Adam Lučanský. Poslanci tak chcú maximalizovať využívanie rekreačných poukazov a zintenzívniť podporu domáceho cestovného ruchu.



"Prenositeľnosť rekreačného poukazu na rodiča zamestnanca má plošne podporiť možnosť využívania rekreačného poukazu zamestnanca a maximalizovať efektivitu ich pozitívnych vplyvov. Vďaka možnosti prenosu rekreačného poukazu bude mať rodič zamestnanca s nižším disponibilným príjmom väčšiu možnosť zúčastniť sa na aspoň jednej rekreácii počas roka, ktorá je potrebná na regeneráciu fyzických a psychických síl a zvýšenie kvality ich života," uviedli poslanci v dôvodovej správe. Účinnosť zákona navrhujú od 1. januára 2025.



Podľa súčasného zákona sa rekreačný poukaz vydáva na fyzickú osobu a je neprenosný. Nárok na neho majú zamestnanci, ktorých pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej dva roky. Príspevok na rekreáciu je vo výške 55 % oprávnených nákladov, najviac však do výšky 275 eur za kalendárny rok.



Rekreačné poukazy boli zavedené od roku 2019. Povinnosť poskytovať zamestnancom tento príspevok na rekreáciu majú firmy s viac ako 49 zamestnancami. Pre menšie spoločnosti je možnosť poskytnúť zamestnancom rekreačný poukaz dobrovoľná.