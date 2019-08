SNS chce zmeniť výpočet minimálneho dôchodku

Dôchodcovia, ktorí odpracovali 30 rokov, si podľa národniarov zaslúžia dôstojný život a nemôžu dostávať dôchodok vo výške 278,90 eura, čo je v súčasnosti platné minimum.

Bratislava 1. augusta (TASR) - Systém minimálneho dôchodku sa má po novom nastaviť tak, aby bol naviazaný na výšku priemerného zárobku v národnom hospodárstve stanoveným percentom. Ak rastie priemerná mzda, automaticky musia rásť aj dôchodky. Navrhuje to koaličná Slovenská národná strana (SNS).



Dôchodcovia, ktorí odpracovali 30 rokov, si podľa národniarov zaslúžia dôstojný život a nemôžu dostávať dôchodok vo výške 278,90 eura, čo je v súčasnosti platné minimum. "SNS na koaličnej rade predloží koaličným partnerom nový návrh nastavenia minimálneho dôchodku pri odpracovaných 30 rokoch tak, aby sa jeho minimálna výška hýbala v rozpätí 30 - 35 % priemernej mzdy," konštatuje strana v tlačovej správe.



Súčasne by sa podľa nich zachovalo násobenie koeficientom životného minima. "Samozrejme sme otvorení diskusii, ako celý dôchodkový systém nastaviť nanovo k 1. januáru 2021. Veríme, že návrh strany SNS bude podporený, a to nielen koaličnými partnermi," dodali národniari.