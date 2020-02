G. Matečná: SNS chce znížiť DPH na všetky potraviny

Bratislava 11. februára (TASR - Koaličná SNS chce do roku 2030 zvýšiť podiel slovenských potravín v krajine na 70 %, zároveň chce zabezpečiť prístup k potravinám v každej obci. Chce tiež znížiť DPH na všetky potraviny. Po dvojakej kvalite potravín bude SNS naďalej bojovať za práva slovenských spotrebiteľov. Uviedla to v utorok na tlačovej konferencii ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS).



V oblasti ochrany pôdy chce SNS podľa Matečnej zastaviť zaberanie poľnohospodárskej pôdy pre priemyselné parky a uprednostniť využívanie starých priemyselných areálov. "Chce sa zamerať na obnovu pôdnej úrodnosti a zvyšovanie podielu organickej zložky. Podporiť chce aj obnovu remíz, vetrolamov, vodozádržných opatrení ako aj pásov včelomilných rastlín. Zabrániť chce nadmernej koncentrácii vlastníctva poľnohospodárskej pôdy. Intenzívne chce pokračovať v realizácii pozemkových úprav, ktoré SNS naštartovala v tomto volebnom období," zdôraznila podpredsedníčka SNS.



"V boji za ochranu práva slovenského spotrebiteľa chce SNS zabezpečiť dostupnosť potravín pre každú obec formou podpory obchodov alebo donášok. Strana chce tiež presadiť povinnosť škôl a sociálnych zariadení, aby museli nakupovať minimálne 50 % slovenských potravín. Chce tiež znížiť daň z pridanej hodnoty (DPH) na všetky potraviny. Cieľom SNS je, aby bol do roku 2030 pomer slovenských potravín na pultoch na úrovni 70 %," spresnila.



SNS podľa Matečnej chce presadiť zelené, moderné a digitálne poľnohospodárstvo. "Zakážeme pestovanie GMO (geneticky modifikovaných organizmov) plodín na celom území Slovenska. Stanovíme maximálne výmery poľnohospodárskych honov, aby na Slovensku neboli len veľké lány repky, kukurice, obilia a slnečnice. A budeme pokračovať v dôslednej ochrane Slovenska pred zavlečením cudzokrajných chorôb rastlín a zvierat podporou a rozvojom štátnych laboratórií," podotkla Matečná.



Strana chce podľa nej zaviesť sezónne zamestnávanie bez odvodov pre poľnohospodárov kvôli zberom úrod. Zvýšiť chce aj platby na prvé hektáre (tzv. redistributívnej platby) pre malých a mladých poľnohospodárov. Špeciálne sa chce zamerať na podporu chovateľov oviec a presadenie podpôr viazaných na chov hospodárskych zvierat.



Hydinárov chce SNS podľa nej podporiť pri prechode z klietkových chovov na podstielkové a voľné výbehy. Zároveň chce vybudovať štátnu kafilériu, aby sa vyriešil monopolný a bezpečnostný problém s jedinou kafilériou na Slovensku. Včelárov plánuje podporiť navýšením sadzieb na včelstvo a mimoriadnymi podporami na boj proti klieštikovi.



"V oblasti potravinárstva chce SNS zaviesť tzv. zelenú naftu pre potravinárov, ktorá podporí vznik spracovateľských kapacít na výrobu potravín priamo na Slovensku. Pre potravinárov, ktorí musia produkovať potraviny aj v noci, aj cez víkendy, chce zaviesť špeciálne podpory. Strana chce podporiť aj výrobu 100 % biologicky degradovateľných obalových materiálov zo surovín vyprodukovaných v SR, ktoré budú využiteľné v našom potravinárstve. A vytvoriť chce aj podporný systém pre startup mladých potravinárov," podčiarkla.



Dôležitou súčasťou agropotravinárskeho programu SNS je podľa Matečnej aj odbyrokratizovanie. "Strana chce plne digitalizovať Pôdohospodársku platobnú agentúru, zaviesť automatizovaný monitoring poľnohospodárskych plôch na boj proti subvenčným podvodom, vytvoriť digitálny register evidencie právnych vzťahov k pôde a vytvoriť rizikový fond na ochranu poľnohospodárov pred škodami spôsobenými extrémnymi výkyvmi počasia a neočakávanými zmenami trhu," dodala Matečná.