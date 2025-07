SNS: EÚ nemôže zaviazať členské štáty k nákupu zbraní a energií

Bratislava 28. júla (TASR) - Je nepredstaviteľné, aby lídri Európskej komisie zaväzovali jednotlivé členské štáty na kúpu zbraní a kúpu energií. Je nelogické dovážať energie z USA, keď sú na dosah za lacnejšie ceny. Uviedla to v pondelok koaličná Slovenská národná strana (SNS) v reakcii na vyrokovanú obchodnú dohodu medzi Európskou úniou (EÚ) a USA.



„Dá sa povedať, že vedenie Európskej komisie bez akéhokoľvek mandátu vystavilo zmenku pre amerického prezidenta Donalda Trumpa. Donald Trump ako skúsený obchodník využil neschopnosť vedenia Európskej komisie a získal obrovskú ekonomickú výhodu pre USA. Donald Trump vytvoril tlak na zavedenie ciel na výrobky z EÚ, to však neoprávňovalo predstaviteľov Európskej komisie zaviazať sa do budúcna nelogickým záväzkom,“ skonštatovali predstavitelia SNS.



Slovenská národná strana vyzýva predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), aby bezodkladne protestoval proti predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej a eurokomisárovi pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Marošovi Šefčovičovi a aby vyjadril nesúhlas s podpisom dohody s USA. „Veríme, že Robert Fico vyjadrí jednoznačný nesúhlas s takouto dohodou, ktorá poškodzuje záujmy a suverenitu Slovenskej republiky,“ podčiarkla SNS.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a prezident USA Donald Trump v nedeľu (27. 7.) večer v škótskom Turnberry uzavreli dohodu o urovnaní obchodného sporu týkajúcu sa zvýšenia ciel. Podľa Trumpa bude colná sadzba na väčšinu dovozov z EÚ do USA vo výške 15 %, a to aj pre automobilový priemysel. Americký prezident uviedol, že EÚ súhlasí s nákupom energií z USA v hodnote 750 miliárd dolárov (639,71 miliardy eur) a ďalších 600 miliárd USD chce preinvestovať v USA. Spresnil, že clá na dovoz ocele a hliníka zostanú na úrovni 50 % ako doteraz.



(1 EUR = 1,1724 USD)