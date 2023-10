SNS: Konsolidačné opatrenia v oblasti DPH by spôsobili zdražovanie

Bratislava 8. októbra (TASR) - Konsolidačné opatrenia v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH), ktoré predstavil premiér Ľudovít Ódor s ministrom financií Michalom Horváthom, by významne zdražili potraviny. Upozorňuje na to bývalá ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS).



Pridala sa k výhradám Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS), ktorá v sobotu (7. 10.) ostro kritizovala dosah navrhovaných šetriacich opatrení na rôzne vekové i sociálne skupiny, vrátane seniorov. Podobne ako JDS i Matečná poukazuje nielen na riziko zdražovania, ale kladie aj otázku, prečo v rámci konsolidačných opatrení predkladatelia nenavrhli zdanenie nadmerných ziskov, napríklad tých, ktoré dosiahli obchodné reťazce.



S kritikou konsolidačných návrhov Ódorovho kabinetu prišiel aj Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík (IVRA). Upozorňuje, že v prípade navrhovaných škrtov sociálnych štandardov by ich negatívny dosah zasiahol aj skupinu aktívnych seniorov, ktorí pomáhajú zabezpečovať základné služby štátu. "Opatrenia by mali dosah aj na tých seniorov, vďaka ktorým máme v niektorých okresoch a mestách ešte stále funkčné ambulancie všeobecných lekárov a špecialistov, zdravotných sestier, nemocničného a ambulantného personálu, ale takisto aj učiteľky, učiteľov, kuchárky, upratovačky, teda aj všetkých pedagogických a nepedagogických pracovníkov," upozornil Martin Halás z IVRA.



Po stredajšom (4. 10.) rokovaní vlády premiér predstavil návrh takmer 100 šetriacich opatrení v objeme sedem percent hrubého domáceho produktu (HDP), respektíve necelých 10 miliárd eur. Návrhy mieria k vyššiemu zdaňovaniu (napríklad zvýšenie DPH i zrušenie zníženej DPH pri základných potravinách) i škrtom výdavkov v sociálnych oblastiach (napríklad zrušenie rodičovského či 13. dôchodku alebo znižovanie prídavkov na dieťa).