Streda 13. máj 2026
SNS kritizuje prorastové opatrenia pre rušenie rekreačných poukazov

Na snímke Andrej Danko počas tlačovej konferencie Slovenskej národnej strany po zasadnutí 31. pracovného snemu SNS 14. marca 2026 v Obyciach v okrese Zlaté Moravce. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) - Prorastové opatrenia z dielne Ministerstva hospodárstva SR podrobí SNS na koaličnej rade kritike. Prekáža jej návrh na rušenie rekreačných a športových poukazov, výhrady má aj k ďalším návrhom. Nie je takisto podľa nej možné, aby prorastové opatrenia boli nesystémové a chaotické. Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

„Samotný návrh na rušenie a obmedzovanie rekreačných a športových poukazov SNS utvrdzuje v tom, že ľudia, ktorí pripravovali materiál k prorastovým opatreniam, nerozumejú predmetnej problematike,“ uviedla Škopcová. Proti obmedzovaniu rekreačných a športových poukazov sa pred stredajším rokovaním vlády vyjadril aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý).

SNS je presvedčená, že návrh prorastových opatrení je len ďalšou premárnenou príležitosťou na reformu, ktorú slovenské hospodárstvo akútne potrebuje. Jedinou cestou je podľa nej znižovanie daní, motivácia podnikateľského sektora a posilňovanie sociálnych istôt občanov, ktoré sa prejavia vo vyššej spotrebe obyvateľstva.

Ministerstvo hospodárstva SR v utorok (12. 5.) v súvislosti s kritikou prorastových opatrení uviedlo, že do politického rozhodnutia vládnej koalície nebude komentovať žiadne čiastkové procesy. Premiér Robert Fico (Smer-SD) minulý týždeň povedal, že koaličná rada by o opatreniach mala rokovať vo štvrtok (14. 5.). Prvé rozhodnutia by mohli byť prijaté na následnom rokovaní vlády.
