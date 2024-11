SNS: Maďarsko je pripravené na dodávky plynu

Bratislava 20. novembra (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó ubezpečil predsedu SNS Andreja Danka, že Maďarsko je pripravené na dodávky plynu v prípade, ak by bol zastavený tranzit plynu cez Ukrajinu. Informovala o tom v stredu riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.



"Podpredseda parlamentu Národnej rady SR a predseda SNS Andrej Danko sa stretol dnes na pracovnej ceste s predsedom maďarského parlamentu Lászlóm Kövérom a ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóm. Minister Szijjárto nás ubezpečil, že sú pripravení na dodávky plynu v prípade, ak by bol náhodou zastavený tranzit plynu cez Ukrajinu," uviedla Škopcová.



SNS okrem toho plánuje intenzívne podporovať rozvoj cestovného ruchu medzi Maďarskom a Slovenskom, a to prostredníctvom Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Škopcová dodala, že turizmu dokážu pomôcť znížením dane z pridanej hodnoty (DPH) na päť percent na gastroslužby, ubytovanie či rekonštrukciou športovísk a opravou pamiatok.