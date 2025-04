SNS oceňuje ochotu premiéra debatovať o zmene v transakčnej dani

Bratislava 26. apríla (TASR) - Koaličná SNS oceňuje prísľub predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), že je ochotný a otvorený diskutovať o zmene v transakčnej dani. Je ochotná na koaličnej rade predložiť súhrnný systém opatrení, ktoré transakčnú daň upravia, respektíve ju v celom rozsahu zrušia. TASR o tom informovala hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.



„Vyhlásenie predsedu vlády nás utvrdzuje v tom, že kroky SNS vo vzťahu k transakčnej dani boli správne,“ uviedla Škopcová. Pripomenula, že strana podala do Národnej rady SR návrh, na základe ktorého malé firmy s obratom do 100.000 eur a živnostníci nebudú platiť transakčnú daň. Súčasne je otvorená tomu, aby ministerstvo financií, respektíve Smer-SD navrhli úpravu transakčnej dane v rozsahu, ktorý neporušuje medzinárodné záväzky SR vo vzťahu k slobode podnikania.



SNS zároveň poukázala na to, že je nutné eliminovať diskrimináciu v súvislosti s transakčnou daňou. „Po druhé, je nepredstaviteľné, aby podnikatelia platili transakčnú daň zo stanovených platieb podľa zákona, respektíve z vyplácania miezd,“ tvrdí.



Štát má podľa SNS dostatočné množstvo nástrojov a daňových mechanizmov, aby doplnil výpadok v oblasti transakčnej dane. "Veríme, že už na najbližšej schôdzi Národnej rady SR Smer-SD, ako aj Hlas-SD podporia návrh Slovenskej národnej strany," dodala Škopcová.



Premiér počas svojho príhovoru na výročnom sneme Republikovej únie zamestnávateľov pripustil možnosť zmien v transakčnej dani. „My sme museli konsolidovať verejné financie, jednoducho museli sme niekde získať zdroje. Napriek tomu hovorím, poďme sa na tú transakčnú daň pozrieť, čo budeme môcť, opravíme v tej transakčnej dani,“ povedal.