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SNS odmietla zákazku za 465 miliónov eur na obnovu turbín v Gabčíkove
Cena je podľa strany príliš vysoká. Nárast ceny oproti pôvodným odhadom aj priebeh obstarávania kritizujú aj opozičné PS a mimoparlamentní Demokrati.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Koaličná Slovenská národná strana (SNS) nesúhlasí so zákazkou na rekonštrukciu a výmenu turbín Vodného diela Gabčíkovo v hodnote 465 miliónov eur, uviedla v pondelok vo svojom stanovisku. Cena je podľa strany príliš vysoká. Nárast ceny oproti pôvodným odhadom aj priebeh obstarávania kritizujú aj opozičné PS a mimoparlamentní Demokrati.
„SNS je presvedčená, že predmetnú zákazku je možné zrealizovať za cenu takmer o tretinu nižšiu. Slovenská národná strana preto urobí všetko pre to, aby nový minister tento tender zrušil a vysvetlil predsedovi vlády Slovenskej republiky, že hoci je rekonštrukcia pre Gabčíkovo existenčne dôležitá, nesmie byť pre Vodohospodársku výstavbu likvidačná,“ uviedla strana.
Vodohospodárska výstavba si podľa SNS nemôže dovoliť vynaložiť 465 miliónov eur na opravu gabčíkovských turbín. Strana zároveň poukázala na to, že Vodohospodárska výstavba nedávno vysúťažila aj zákazku za 137 miliónov eur v prospech Slovenského vodohospodárskeho podniku a talianskej spoločnosti. Podľa SNS môže takáto finančná záťaž v nasledujúcich šiestich rokoch vážne ohroziť hospodárenie podniku.
Výber dodávateľa na obnovu turbín v Gabčíkove podľa opozičnej poslankyne Tamary Stohlovej (PS) trval premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) a ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi (nominant SNS) od roku 2023, pričom sa cena medzitým zvýšila o viac ako 200 miliónov eur. Obrovské zvýšenie sumy v období konsolidácie podľa nej prirodzene vzbudzuje podozrenia. Na bezodkladné vysvetlenie nárastu ceny, ako aj podrobností o samotnom verejnom obstarávaní vyzvala aj mimoparlamentná strana Demokrati.
Minister životného prostredia Taraba v pondelok na tlačovej konferencii obhajoval zvýšenie ceny na opravu elektrárne Gabčíkovo oproti pôvodným odhadom infláciou, ale aj postupným zhoršovaním stavu elektrárne. „Tvorba predpokladanej hodnoty zákazky vychádzala z toho technického stavu, ktorý tu bol. To zvyšovanie jednak bolo v úrovni toho, že sa odďaľoval začiatok modernizácie a pribúdali jednotlivé technické objekty, ktoré sú zaradené do modernizácie. Druhá vec je nárast ceny,“ povedal Taraba. Ďalším dôvodom je podľa neho to, že dodávateľ ponúkol inovatívne prvky, ktoré sa rozhodli prijať.
„SNS je presvedčená, že predmetnú zákazku je možné zrealizovať za cenu takmer o tretinu nižšiu. Slovenská národná strana preto urobí všetko pre to, aby nový minister tento tender zrušil a vysvetlil predsedovi vlády Slovenskej republiky, že hoci je rekonštrukcia pre Gabčíkovo existenčne dôležitá, nesmie byť pre Vodohospodársku výstavbu likvidačná,“ uviedla strana.
Vodohospodárska výstavba si podľa SNS nemôže dovoliť vynaložiť 465 miliónov eur na opravu gabčíkovských turbín. Strana zároveň poukázala na to, že Vodohospodárska výstavba nedávno vysúťažila aj zákazku za 137 miliónov eur v prospech Slovenského vodohospodárskeho podniku a talianskej spoločnosti. Podľa SNS môže takáto finančná záťaž v nasledujúcich šiestich rokoch vážne ohroziť hospodárenie podniku.
Výber dodávateľa na obnovu turbín v Gabčíkove podľa opozičnej poslankyne Tamary Stohlovej (PS) trval premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) a ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi (nominant SNS) od roku 2023, pričom sa cena medzitým zvýšila o viac ako 200 miliónov eur. Obrovské zvýšenie sumy v období konsolidácie podľa nej prirodzene vzbudzuje podozrenia. Na bezodkladné vysvetlenie nárastu ceny, ako aj podrobností o samotnom verejnom obstarávaní vyzvala aj mimoparlamentná strana Demokrati.
Minister životného prostredia Taraba v pondelok na tlačovej konferencii obhajoval zvýšenie ceny na opravu elektrárne Gabčíkovo oproti pôvodným odhadom infláciou, ale aj postupným zhoršovaním stavu elektrárne. „Tvorba predpokladanej hodnoty zákazky vychádzala z toho technického stavu, ktorý tu bol. To zvyšovanie jednak bolo v úrovni toho, že sa odďaľoval začiatok modernizácie a pribúdali jednotlivé technické objekty, ktoré sú zaradené do modernizácie. Druhá vec je nárast ceny,“ povedal Taraba. Ďalším dôvodom je podľa neho to, že dodávateľ ponúkol inovatívne prvky, ktoré sa rozhodli prijať.