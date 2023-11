Bratislava 11. novembra (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) podporuje cestovný ruch aj tvorbou tzv. "Národného menu". Cieľom podľa nej je, aby ľudia získali prehľad o národnej kuchyni vo všetkých kútoch Slovenska. TASR o tom informovala hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.



Hlavnou myšlienkou je vytvoriť zoznam jedál typických pre Slovensko, ako aj reštauračných a ubytovacích zariadení, ktoré už národné špeciality ponúkajú. "Tieto zariadenia sa budú propagovať v rámci cestovného ruchu a turizmu aj cudzincom ako miesta, kde môžu dostať tradičnú domácu kuchyňu. Nebude to povinné, ale vzniká možnosť sa zviditeľniť spojením sa do prehľadného celku. Domáce jedlá sa môžu podporiť aj väčšou propagáciou gastrofestivalov, ako sú už známe súťaže napríklad vo varení halušiek a iných jedál z múky a zemiakov," vysvetlil šéf SNS Andrej Danko s tým, že sa podporia domáci výrobcovia potravín.



Strana vníma cestovný ruch ako budúcnosť. "Patria tam športové a kultúrne podujatia, rekonštrukcia pamiatok. Musíme poriadne spropagovať naše regióny, aby ľudia vedeli, kam ísť a čo tam presne nájdu, na čom si môžu pochutiť. Nemá to svojho gazdu. Tak sa podporí národné povedomie obyvateľstva," podotkol Danko.



Jednou z agend ministerstva športu a cestovného ruchu podľa neho bude pomôcť gastroprevádzkam, penziónom a hotelom aj zrýchlenými odpismi napríklad pri výstavbe wellness alebo zavedením daňovej úľavy z "tringeltov" v ubytovacích zariadeniach.