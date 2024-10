SNS: Príspevok na športovú činnosť je snahou o zlepšenie zdravia detí

Bratislava 17. októbra (TASR) - Príspevok na športovú činnosť detí, ktorý by mali poskytovať svojim zamestnancov firmy s viac ako 49 pracovníkmi, je snahou zlepšiť zdravie detí a zabezpečiť, aby mali všetky deti prístup k športovým aktivitám. Vo štvrtok o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová. Návrh z dielne koaličnej SNS, ktorý ide v parlamente do druhého čítania, v uplynulých dňoch kritizovala Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD).



"Nejde len o ďalší zákon, ide o reálnu pomoc rodinám, ktoré čelia rastúcim nákladom spojeným so športovými aktivitami ich detí. Týmto krokom sa snažíme zlepšiť zdravie detí na Slovensku a zabezpečiť, aby mali všetky deti bez ohľadu na finančné možnosti rodičov prístup k športovým aktivitám," uviedla za SNS Škopcová.



Pripomenula, že príspevok by mal byť povinný pre zamestnávateľov s viac ako 49 pracovníkmi. Príspevok má byť vo výške 55 % oprávnených výdavkov na športové aktivity dieťaťa, maximálne do výšky 275 eur ročne na všetky deti zamestnanca. "SNS si uvedomuje, že podpora rodín a zdravého vývoja detí je kľúčová, a preto prichádzame s konkrétnym riešením," doplnila Škopcová s tým, že pre firmy s menej ako 49 zamestnancami príspevok povinný nebude, avšak môžu ho poskytnúť dobrovoľne.



Návrh zákona podľa SNS tiež podporuje športové organizácie, ktoré budú oprávnené vydávať účtovné doklady potrebné na uplatnenie príspevku. "Týmto krokom podporujeme nielen rodiny, ale aj športové kluby a organizácie, čo povedie k zvýšeniu ich ekonomickej aktivity a zapojeniu väčšieho počtu detí do športu," priblížila Škopcová.



Návrh SNS však kritizovali zamestnávatelia z APZD, ktorí so zavedením príspevku nesúhlasia. "Tento návrh považujeme za nekoncepčný, najmä v kontexte prijatého konsolidačného balíčka, ktorý zvýšil dane, odvody a zaviedol daň z finančných transakcií. Aktuálny návrh, o ktorom rokuje parlament, pridáva k týmto záťažiam ďalšie neprimerané bremeno a môže byť pomyselným klincom do rakvy, ktorý výrazne ohrozí schopnosť firiem ďalej fungovať," uviedol v stredu (16. 10.) Marcel Valocka z APZD. Asociácia tiež upozornila, že návrh bol predložený bez diskusie so sociálnymi partnermi a bez analýzy dosahov na podnikateľské prostredie.